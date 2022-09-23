WhatsApp'tan İran açıklaması! Mahsa Emini'nin ölümü infial yaratmış, erişim engeli geldiği söylenmişti

WhatsApp, İran açıklamasıyla gündemde. Bilindiği üzere, İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin ölümü üzerine ülkede protestolar düzenlenmiş, ölen ve yaralananlar olmuştu. Sıcak gelişmelerin yaşandığı İran'da son kalan sosyal ağlardan olan Instagram ve WhatsApp'a ise erişimin engellendiği aktarılmıştı. Bunun üzerine WhatsApp İran konusunda flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

WHATSAPP'TAN İRAN AÇIKLAMASI GELDİ

WhatsApp, İran açıklamasında kullanıcıları uygulamaya bağlı tutmak için çalıştığını kaydetti.

Açıklamasını sosyal medya ağı Twitter'dan yapan platform, "İnsanların özel mesajlarına erişim hakkının yanındayız. İranlı dostlarımızın birbirleriyle iletişim halinde kalabilmeleri için çalışıyoruz ve teknik kapasitemiz elverdiğince hizmetimizi çalışır durumda tutmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Londra merkezli NetBlocks, Instagram hizmetlerinin engellenmesinden saatler sonra WhatsApp sunucularının birden fazla internet sağlayıcısında kesintiye uğradığını söylemişti.

Tahran ve güney İran'da yaşayan iki kişi ise, WhatsApp'ta resim değil, yalnızca metin gönderebileceklerini ve Instagram'ın tamamen engellenmiş göründüğünü öne sürmüştü.

