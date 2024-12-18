WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü

WhatsApp uygulaması, yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve arama uygulamalarından biri olarak bilinmektedir. Bu uygulamada yer alan kişi listesi, kullanıcının hâlihazırda olan telefon rehberinden oluşturulmaktadır. Kullanıcılar bazı zamanlarda uygulama üzerinden istemedikleri kişileri silmek isterken silememe problemi ile karşılaşabilir. Günümüzde WhatsApp’tan kişi silemiyorum diyen kullanıcı sayısı epey fazladır. Bu sorun birkaç basit yöntem ile kolayca çözülebilmektedir.

WhatsApp’tan nasıl kişi silinir?

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına birçok özellik sunan bir uygulamadır. Bu uygulamada kişi listesi, kullanıcıların telefon rehberi üzerinden meydana getirilmektedir. Hesabı olan kişiler, otomatikman kullanıcıların uygulamalarında yer alabilmektedir. Kullanıcılar bazı kişileri ise WhatsApp kişi listesinde görmek istemeyebilir ve onları silmeye gereksinim duyabilir. WhatsApp’tan kişi silme işlemi birkaç basit adım izlenerek gerçekleştirilir. Bu bağlamda uygulama üzerinden kişi silmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk önce cihazınız üzerinden WhatsApp Messenger uygulamasını açarak, hesabınıza giriş yapınız.

Sonrasında kişi listesi bölümüne geliniz.

Kişi listesi bölümünden uygulamadan kaldırmak istediğiniz kişiyi bulunuz.

Kişiyi bulduktan sonra sağ üst köşede yer alan üst üste üç çizgi simgesine basınız.

Ardından “Telefon Rehberinde Görüntüle” kısmına tıklayınız.

Sonrasında yeniden üst üste üç nokta simgesine basıp, “Kişiyi Sil” bölümüne dokununuz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra seçtiğiniz kişiyi uygulamadan da silmiş olacaksınız.

WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir?

WhatsApp uygulaması kullanan bazı kişiler, görüşme yapmak istemedikleri kişileri uygulamadan kaldırmak için silme işlemine başvurabilmektedir. Bu işlem özellikle mobil cihazlar üzerinden yaygın olarak yapılmaktadır. Silme işleminden sonra birçok kullanıcı, bu işlemi yapmasına rağmen kişinin ya da kişilerin hâlen uygulamada göründüğünü belirtmektedir. Bunun temel nedeni, seçilen kişi veya kişilerin telefon rehberinden silinmemiş olmasıdır.

Telefon rehberinden silinmeyen kullanıcılar, WhatsApp kişi listesinde görünmeye devam edebilmektedir. WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü için yapılması gereken, uygulama üzerinden silme esnasında “Kişiyi Görüntüle" > "Telefon Rehberinde Görüntüle” adımlarını izlemektir. Bu şekilde kişiler hem cihazlardan hem de uygulamadan silinecektir.