HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü

WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp uygulamasını kullanabilmek için öncesinde hesap oluşturulması gerekir. Kayıt işlemleri bittikten sonra kullanıcılar, diğer kullanıcılar ile iletişime geçebilir. Uygulama, kişinin telefon rehberinde bulunan ve WhatsApp hesabı olan herkesi, uygulama içinde göstermektedir. Bu durum bazen WhatsApp kişi listesinden kişilerin silinememesine yol açabilmektedir. Peki, WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir?

WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü

WhatsApp uygulaması, yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve arama uygulamalarından biri olarak bilinmektedir. Bu uygulamada yer alan kişi listesi, kullanıcının hâlihazırda olan telefon rehberinden oluşturulmaktadır. Kullanıcılar bazı zamanlarda uygulama üzerinden istemedikleri kişileri silmek isterken silememe problemi ile karşılaşabilir. Günümüzde WhatsApp’tan kişi silemiyorum diyen kullanıcı sayısı epey fazladır. Bu sorun birkaç basit yöntem ile kolayca çözülebilmektedir.

WhatsApp’tan nasıl kişi silinir?

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına birçok özellik sunan bir uygulamadır. Bu uygulamada kişi listesi, kullanıcıların telefon rehberi üzerinden meydana getirilmektedir. Hesabı olan kişiler, otomatikman kullanıcıların uygulamalarında yer alabilmektedir. Kullanıcılar bazı kişileri ise WhatsApp kişi listesinde görmek istemeyebilir ve onları silmeye gereksinim duyabilir. WhatsApp’tan kişi silme işlemi birkaç basit adım izlenerek gerçekleştirilir. Bu bağlamda uygulama üzerinden kişi silmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • İlk önce cihazınız üzerinden WhatsApp Messenger uygulamasını açarak, hesabınıza giriş yapınız.
  • Sonrasında kişi listesi bölümüne geliniz.
  • Kişi listesi bölümünden uygulamadan kaldırmak istediğiniz kişiyi bulunuz.
  • Kişiyi bulduktan sonra sağ üst köşede yer alan üst üste üç çizgi simgesine basınız.
  • Ardından “Telefon Rehberinde Görüntüle” kısmına tıklayınız.
  • Sonrasında yeniden üst üste üç nokta simgesine basıp, “Kişiyi Sil” bölümüne dokununuz.
  • Bu işlemleri tamamladıktan sonra seçtiğiniz kişiyi uygulamadan da silmiş olacaksınız.

WhatsApp’tan kişi silemiyorum ne yapmalıyım, çözümü nedir?

WhatsApp uygulaması kullanan bazı kişiler, görüşme yapmak istemedikleri kişileri uygulamadan kaldırmak için silme işlemine başvurabilmektedir. Bu işlem özellikle mobil cihazlar üzerinden yaygın olarak yapılmaktadır. Silme işleminden sonra birçok kullanıcı, bu işlemi yapmasına rağmen kişinin ya da kişilerin hâlen uygulamada göründüğünü belirtmektedir. Bunun temel nedeni, seçilen kişi veya kişilerin telefon rehberinden silinmemiş olmasıdır.

Telefon rehberinden silinmeyen kullanıcılar, WhatsApp kişi listesinde görünmeye devam edebilmektedir. WhatsApp’tan kişi silememe sorunu ve çözümü için yapılması gereken, uygulama üzerinden silme esnasında “Kişiyi Görüntüle" > "Telefon Rehberinde Görüntüle” adımlarını izlemektir. Bu şekilde kişiler hem cihazlardan hem de uygulamadan silinecektir.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

Osimhen transferi için yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kulüp binasına baskın yapıldı, dosyalar toplatıldı...

Osimhen transferi için yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kulüp binasına baskın yapıldı, dosyalar toplatıldı...

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

Ataşehir'de kendilerini sivil polis olarak tanıtıp kadını zorla götürmek istediler, kocasına kurşun yağdırdılar

Ataşehir'de kendilerini sivil polis olarak tanıtıp kadını zorla götürmek istediler, kocasına kurşun yağdırdılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.