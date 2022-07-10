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WhatsApp'tan konum nasıl atılır? Android ve iOS telefonlarda WhatsApp konum atma işlemi

10.07.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıllardır telefon, teknolojinin gelişmesiyle birlikte en çok değişikliğe uğrayan araçlardan biri. Sürekli olarak geliştirilen uygulamalar ve bu uygulamalarda yapılan yenilikler, günlük hayatımıza etki eden pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. Konum gönderme işlemi de bunlardan bir tanesi. WhatsApp uygulaması sayesinde, bir başka akıllı telefon sahibi ile var olan konumumuzun yanı sıra hareketli konum da paylaşabiliyoruz. Peki, WhatsApp'tan konum nasıl atılır?

WhatsApp'tan konum nasıl atılır? Android ve iOS telefonlarda WhatsApp konum atma işlemi

İçindekiler

  • WhatsApp Nedir?
  • WhatsApp Konum Atma Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Günümüzde internetin gelişimi ve her bireye ulaşır olması sayesinde akıllı telefonlar da her anımızda bizimle olmaya başladı. Öyle ki, akıllı telefonlar sadece iletişim aracı olarak kullanılmıyor, bir bilgisayar görevi de görüyor. Gelişen teknolojiyle hayatımızı kolaylaştırmak adına birçok yeni uygulama üretilmeye başladı. Bu uygulamaların başında WhatsApp geliyor.

WhatsApp Nedir?

WhatsApp, akıllı cihazlar, bilgisayarlar aracılığıyla kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulama, online olarak mesajlaşma sağlaması dışında; toplu mesaj gönderimi, grup konuşması, görüntülü konuşma, fotoğraf, belge gönderimi ve konum paylaşma gibi özellikleriyle, en çok da akıllı telefonların olmazsa olmazı haline geldi.

Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alan WhatsApp, bireyler ve şirketlerin iletişimini sağladığı bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.

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WhatsApp Konum Atma Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Hayatımızı kolaylaştıran uygulamalardan biri olan WhatsApp, kısaltılmış haliyle "WP", telefonlarımıza indirdiğimiz başlıca uygulamalardan biridir. WhatsApp'ın konum paylaşma özelliği, hayatımızda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Konum bilgilerini paylaşmak isteyen kullanıcılar için, "WhatsApp'tan konum nasıl atılır?" sorusuna yanıt olarak adımları paylaştık.

iOS telefonlarda konum atma özelliğini kullanmak için öncelikle konum ayarlarınızın açık olduğundan emin olun. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyin.

  • Telefonunuza App Store'dan WhatsApp uygulamasını indirin.
  • "Sohbetler" kısmına gelin ve sağ üst köşedeki simgeye tıklayın.
  • Çıkan listede konum göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
  • Açılan sohbet sayfasında "+ " sembolüne tıklayın.
  • “Konum” seçeneğini seçin.

Çıkan ekranda “şu anki konumu gönder” diyerek bulunduğunuz konumunuzu paylaşmış ve iOS telefonlarda konum atma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Eğer WP konum atma işlemini gerçekleştireceğiniz kişinin, anlık konum takibinizi yapmasını istiyorsanız, “mevcut konum paylaş” diyerek seçeceğiniz saat süresi dahilinde konum bilgilerinizini paylaşabilirsiniz.

Android telefonlarda konum atma özelliği de basit bir şekilde ilerlemektedir. Eğer Android telefon kullanıyor ve konum gönderme işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle konum bilgilerinizin paylaşılabilir olmasına dikkat edin. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyin.

  • Play Store’dan WhatsApp uygulamasını indirin.
  • WhapsApp uygulamasını açın.
  • Konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyi ya da grubu seçin.
  • Ataş simgesine tıklayın.
  • Çıkan seçenekler arasında "konum” seçeneğini tıklayın.
  • “Şu anki konumu gönder” diyerek Android telefonlarda konum atma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Konum göndereceğiniz kişinin sizi, belli bir saat süresince konumunuza ulaşmasını istiyorsanız “mevcut konum gönder” seçeneğini seçip süreyi belirleyerek konum gönderme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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