WhatsApp'tan koronavirüs ayarı! Mesajlar sınırlandırılacak

WhatsApp gibi birçok şirket koronavirüse karşı uygulamalarında çeşitli önlemler almaya başladı. Örneğin Instagram, koronavirüs için doğru olmayan haberler içeren gönderilerin kullanıcılara ulaşamadan silineceğini açıklamış ve bunun içinn sert tedbirler aldığını açıklamıştı. Bu anlamda çeşitli algoritmalar geliştirmeye devam eden şirketler, mesajlaşma konusuna ise hiç değinmedi. Zira, birçok yanlış bilgi kullanıcılar tarafından eş dost arkadaş ile mesajlaşma yoluyla paylaşılıyor. Bakkal X amcadan bir gece ansızın gelen ''koronavirüs insanları zombiye dönüştürüyor'' tadındaki mesajlar, insanlar tarafından doğruymuş gibi algılanıp tamamen iyi niyetli olarak başka insanlara gönderiliyor. Bu da yanlış bilgilerin yine virüs gibi hızlıca yayılmasına sebep oluyor. Bu konuda bir şirketin adım atması şarttı ve bu şirket popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu.

WHATSAPP MESAJLARINA KORONAVİRÜS SINIRLAMASI

WhatsApp, bugün yeni bir önlem paketi açıkladı. Bu önlem paketi, WhatsApp mesajlarının iletilmesini hedef alıyor. Buna göre, WhatsApp artık beş veya daha fazla kişiye iletilen mesajları sadece bir tek kişiye göndermeye izin verecek. Yani beşten fazla kez yönlendirilmiş bir ''koronavirüs zombi mesajı'' alırsanız, WhatsApp bu mesajın beşten fazla iletildiğini algılayıp sadece tek bir kişiye göndermenize olanak sağlayacak. Böylece yalan haberin yayılımı bir nebze olsun azaltılacak.