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WhatsApp'tan masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama yapma özelliği!

04.03.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama yapma özelliği!

WhatsApp masaüstü sürümü ile görüntülü görüşme yapmak artık mümkün. WhatsApp'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre WhatsApp masaüstü sürümüne sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi.

WhatsApp masaüstü sürümü, iOS ve Android WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştırıyor. Zira bu sürümler sayesinde WhatsApp kullanıcıları aynı akıllı telefonlarında olduğu gibi sohbet edebiliyor. Ancak bu sürümlerde bugüne dek bir eksiklik göze çarpıyordu. O da görüntülü ve sesli görüşme özelliğinden ibaretti. Fakat WhatsApp yaptığı paylaşım ile WhatsApp masaüstü sürümlerindeki bu eksikliği giderdiğini duyurdu.

WHATSAPP MASAÜSTÜ UYGULAMASINA ARAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile WhatsApp'ın uçtan uca şifrelenmiş sesli ve görüntülü aramalarının artık masaüstü uygulamasında da mevcut olduğunu açıkladı. Böylece WhatsApp macOS veya WhatsApp Windows uygulamasını kullanan kişiler, uygulama üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecek. Bu da WhatsApp'ın yakında Zoom'a rakip olabileceğinin bir sinyali gibi. Ancak firmadan bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

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WHATSAPP MASAÜSTÜ SÜRÜMÜNDEN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp Web gibi kullanılabilen WhatsApp masaüstü uygulamasını indirerek, uygulamaya giriş yapabilir ve WhatsApp masaüstü sürümlerinden birini kullanarak görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Eğer özellik henüz sizde görünmüyorsa acele etmeyin, özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması biraz vakit alabilir.

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