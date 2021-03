WhatsApp'tan masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama yapma özelliği!

WhatsApp masaüstü sürümü, iOS ve Android WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştırıyor. Zira bu sürümler sayesinde WhatsApp kullanıcıları aynı akıllı telefonlarında olduğu gibi sohbet edebiliyor. Ancak bu sürümlerde bugüne dek bir eksiklik göze çarpıyordu. O da görüntülü ve sesli görüşme özelliğinden ibaretti. Fakat WhatsApp yaptığı paylaşım ile WhatsApp masaüstü sürümlerindeki bu eksikliği giderdiğini duyurdu.

WhatsApp Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile WhatsApp'ın uçtan uca şifrelenmiş sesli ve görüntülü aramalarının artık masaüstü uygulamasında da mevcut olduğunu açıkladı. Böylece WhatsApp macOS veya WhatsApp Windows uygulamasını kullanan kişiler, uygulama üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecek. Bu da WhatsApp'ın yakında Zoom'a rakip olabileceğinin bir sinyali gibi. Ancak firmadan bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U