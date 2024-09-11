Whatsapp’tan mesajlar istenmişti! Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı...''Hiçbir şartta...''

Ülke gündemini derinden sarsan Narin Güran 8 Eylül günü Diyarbakır’da Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapalı halde bulunmuştu. Olayın ardından tutuklu bulunan amcanın dışında aralarında Narin Güran'ın anne, baba ve abisinin de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Tüm dikkatler Narin Güran’ın amcasına yönelirken itirafçı da Narin’in kaybolduğu gün hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine itirafçı Narin’i amcasının öldürdüğünü iddia etmişti.

META: ‘‘KONUŞMALAR YEDEKLENMİYOR’’

‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu olarak adliyeye sevk edilen amcanın Whatsapp mesajları Meta şirketinden istenmiş ve mesajların gönderiminin reddedildiği ortaya atılmıştı.

Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman reddetme iddiası üzerine açıklamada bulunarak şunları söyledi:



"İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil."

‘‘MESAJLARA ERİŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’’

DW Türkçe’ye konuşan Meta İletişim Direktörü Breckman, Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla WhatsApp mesajlarının, WhatsApp'ın çalışma biçiminden ötürü bizim dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmemiz mümkün olmadığını ifade etti.

Breckman Narin Güran’ın ölümüne ilişkin amcanın silinen mesajlarına erişimi hakkında ayrıca şunları ekledi:



"Eğer yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmek mümkün değil. Sohbet geçmişi Meta sunucularında saklanmadığından yedeklenmiş mesajların da geri yüklenmesi mümkün değil. Yedeklenen WhatsApp mesajları Google Drive veya iCloud'a kaydediliyor. "Uçtan uca şifreleme" özelliği devre dışı bırakılmadıysa Google veya Apple da mesajların içeriğini okuyamaz.’’

Yargı kaynakları soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişmek için şirketten yardım istendiği bilgisini vermişti.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDENİYLE ERİŞİLEMEDİ

"Uçtan uca şifreleme" adını verdiği bir teknoloji kullanan şirket, bu sayede mesaj, dosya, görüntü gibi her türlü içeriği yalnızca gönderen ve alıcının görebildiğini, WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamadığını veya dinleyemediğini savunuyor.

Şirketin internet sitesinde mahkeme kararları sonucu bazı bilgilerin devlet yetkilileri ile paylaşılabildiği, ancak bunların "kullanıcı adı, abonelik tarihi, son görülme tarihi, IP adresi, cihaz türü ve e-posta adresi ile 'hakkımda' kısmında yer alan bilgiler ile profil fotoğrafları, üye olduğu grup bilgileri ve kişi listesi" ile sınırlı olduğunu ifade etti.

MAHKEME EMRİ İLE LOG KAYITLARI TOPLANABİLİR

Olağan süreçte mesajlaşma log kayıtlarını saklamayan şirket, ancak mahkeme emriyle belirli bir kullanıcıya ait mesaj ve arama log kayıtlarını toplamaya başlayabiliyor. Yani Narin Güran vakasında şüpheliler hakkında önceden böyle bir talep olmadığı için log kayıtları da şirketin elinde bulunmuyor.

WhatsApp internet sitesinde "çocuk istismarı vakaları veya hayati tehlike bulunan acil durumlar dışında" yetkililerden gelen bilgi paylaşım taleplerine dair kullanıcıları bilgilendirdiklerini de duyurdu.

AMCA SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, ''Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım'' diyerek davadan çekildiğini duyurmuştu.