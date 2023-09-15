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WhatsApp'tan o habere yalanlama geldi! "Bunu yapmıyoruz"

15.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp başkanı Will Cathcart, Meta'ya ait mesajlaşma platformunun gelirlerini artırmak için reklamları araştırdığı iddiasıyla ilgili bir haberi yalanladı. WhatsApp başkanı Cathcart, haberin yanlış olduğunu belirterek, "Bunu yapmıyoruz" dedi.

WhatsApp'tan o habere yalanlama geldi! "Bunu yapmıyoruz"

WhatsApp reklamlı mı olacak? tartışmaları sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde, Meta'daki ekiplerin WhatsApp sohbet ekranındaki kişilerle yapılan konuşmaların listelerinde reklam gösterilip gösterilmeyeceğini tartıştığı, ancak yakın kaynaklara atıfta bulunularak nihai bir karar verilmediği iddia edildi. Meta'nın uygulamayı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti talep edip etmemeyi de düşündüğü ileri sürüldü.

Ayrıca birçok şirket çalışanının da bu hamleye karşı olduğu öne sürüldü.

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WHATSAPP'TAN YALANLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından WhatsApp'tan yalanlama geldi.

Reuters'ın haberine göre, WhatsApp başkanı Will Cathcart, Meta Platforms'a ait mesajlaşma platformunun gelirlerini artırmak amacıyla reklamları araştırdığını söyleyen bir haberi yalanladı.

Will Cathcart, sosyal medya platformu X'teki bir gönderide, haberin yanlış olduğunu belirterek, "Bunu yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Habere göre WhatsApp da yaptığı açıklamada "şirketimizde yapılan her konuşmanın hesabını veremeyiz, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve bu bizim planımız değil" dedi.

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