WhatsApp'tan Rekabet Kurumu'nun duyurusu sonrası açıklama!

Reuters'ın haberine göre, Rekabet Kurumu'nun duyurusunun ardından açıklama yapan WhatsApp "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz" dedi.

WHATSAPP KULLANICILARININ ÇOĞU KABUL ETTİ

Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımı haklarını genişletmediğinin ve kullanıcıların arkadaşlarına veya ailelerine yolladığı kişisel mesajların gizliliğini etkilemediği belirtilen açıklamada, "Güncellememizi tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde, güncelleme onayına sunulan kullanıcıların çoğunluğunun güncellemeyi kabul ettiğini belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Kurum Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluğunun durdurulması gerektiğini açıklamıştı.