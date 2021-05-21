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WhatsApp'tan Rekabet Kurumu'nun duyurusu sonrası açıklama!

21.05.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rekabet Kurumu'nun WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklama sonrası WhatsApp'tan açıklama geldi.

WhatsApp'tan Rekabet Kurumu'nun duyurusu sonrası açıklama!

Reuters'ın haberine göre, Rekabet Kurumu'nun duyurusunun ardından açıklama yapan WhatsApp "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz" dedi.

WHATSAPP KULLANICILARININ ÇOĞU KABUL ETTİ

Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımı haklarını genişletmediğinin ve kullanıcıların arkadaşlarına veya ailelerine yolladığı kişisel mesajların gizliliğini etkilemediği belirtilen açıklamada, "Güncellememizi tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde, güncelleme onayına sunulan kullanıcıların çoğunluğunun güncellemeyi kabul ettiğini belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

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Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

NELER YAŞANMIŞTI?

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Kurum Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluğunun durdurulması gerektiğini açıklamıştı.

WhatsApp'ın Facebook grup şirketleriyle kullanıcı verilerinin paylaşılmasını içeren son güncellemesinin kabul edilmesi için kullanıcılara önce 8 Şubat olarak duyurduğu tarihi daha sonra 15 Mayıs'a ertelemişti. Onay vermeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasının özelliklerini kademeli olarak kullanamayacağı duyurulmuştu.

Rekabet Kurumu son olarak WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi hakkında açıklama yapmış ve açıklamasında "Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Rekabet Kurumu Türkiye
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yarası olan gocunur ben kabul ettim kardeşim ne kötü iş ceviriyorum ki adamlar ne yapacak bana resim falan edepli adam gibi takılırsan bir şey olmaz yarası olan gocunur arkadaş
etmiyem ula etmiyem
Boşuna temsilci mi atandı? Gizlilik sözleşmesi kabul edilemez.

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