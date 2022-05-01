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WhatsApp'tan şaşırtan özellik! Mesajlardan sonra şimdi ise...

01.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın keşfedilen yeni özelliği birçok kişiyi şaşırttı. Mesajlara emoji ile tepki verme (ifadeler) özelliğini duyuran WhatsApp'ın mesajlardan sonra şimdi ise durum güncellemeleri için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin detayları...

WhatsApp'tan şaşırtan özellik! Mesajlardan sonra şimdi ise...

WhatsApp 1 milyardan fazla kişi kullanılıyor. Bu, 1 milyardan fazla kullanıcının WhatsApp üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı anlamına geliyor. Fakat bu durumda WhatsApp'a yeni özellikler de sunmak, insanların WhatsApp deneyimlerini daha iyi bir hale getirmek gerekiyor. Bu yönde harekete geçen Meta'ya bağlı platform, şimdi görünüşe bakılırsa yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Üstelik bu özellik hayli dikkat çekici...

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

WhatsApp, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda topluluklar ve mesaj tepkileri olarak bilinen "ifadeler" hakkında bir duyuru yapmıştı. WhatsApp, emoji ile bir mesaja tepki vermenize imkan tanıyan bu özelliğin kullanıma sunulmaya başlanacağının müjdesini vermişti.

WABetaInfo'ya göre; WhatsApp, mesajlara tepki verebileceğiniz ifadeler özelliğinden sonra, şimdi de birçok kişinin "WhatsApp hikayeleri" olarak bildiği durum güncellemelerine emojiyle tepki verebileceğiniz hızlı tepkiler (Quick Reactions) özelliği üzerinde çalışıyor.

WHATSAPP HIZLI TEPKİLER ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp hızlı tepkiler özelliği ile WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken hızlı bir şekilde emoji gönderebileceksiniz. Yani Instagram'da bir hikayeye tepki verirken kullandığınız özelliğin aynısı WhatsApp'ta da olacak.

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WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılan o ki WhatsApp, tepki olarak kullanmak üzere 8 yeni emoji eklemeyi planlıyor. Böylece herhangi bir WhatsApp durumunu görüntülerken hızlı bir şekilde tepki verebileceksiniz.

Ayrıca, şunu da belirtmiş olalım; ekran görüntüsü WhatsApp Desktop beta sürümünden alınmış olsa bile, gelecekte Android ve iOS için WhatsApp beta'nın yeni bir güncellemesinde de mevcut olabileceği düşünülüyor. Fakat bu özelliğin ne zaman çıkacağına dair herhangi bir tarih yok ve daha fazlasını keşfetmek için ise gelecekte çıkacak bir güncellemeyi beklemek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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