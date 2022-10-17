WhatsApp'tan sonra şimdi de Instagram'da göründü: 'Uçtan uca şifreleneceğiz'

WhatsApp ve Instagram dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. WhatsApp bir mesajlaşma uygulaması olarak kendisini konumlandırırken, Instagram da bir sosyal uygulaması olarak Direkt Mesaj ( DM) üzerinden kullanıcıların mesajlaşmasına imkan tanıyor. Ancak her iki uygulamayı ayıran önemli farklar bulunuyor. Örneğin WhatsApp üzerinden başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kullanılıyor.

INSTAGRAM'A UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın açıklamasına göre bu özellik, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlıyor. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamıyor veya dinleyemiyor. Şimdi Twitter'da paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, WhatsApp'ın ardından Instagram'a da uçtan uca şifreleme özelliği geliyor.

@hammodoh1 kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, Instagram sohbet için uçtan uca şifreleme özelliğini test ediyor. Ekran görüntüsüne bakılırsa yeni özellik, ilgili sohbet ayarlarının altında yer alacak.

BİR ÖZELLİK DAHA ORTAYA ÇIKTI: YAYIN SOHBETLERİ

Yine aynı kullanıcıya göre Instagram, yayın sohbetleri özelliğini de test ediyor.

Instagram yeni özelliklerle alakalı resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden Instagram'a ne zaman gelecekleri de bilinmiyor.

