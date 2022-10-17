HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan sonra şimdi de Instagram'da göründü: 'Uçtan uca şifreleneceğiz'

WhatsApp'tan sonra şimdi de Instagram'da göründü: 'Uçtan uca şifreleneceğiz'

17.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp güvenlik önlemi olarak uçtan uca şifreleme özelliği sunuyor. Böylece gönderilen içerikler yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabiliyor veya dinlenebiliyor. Ancak Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüsü teknoloji dünyasını harekete geçirdi. Görünüşe bakılırsa, WhatsApp'tan sonra şimdi de Instagram'da 'uçtan uca şifreleneceğiz'.

WhatsApp'tan sonra şimdi de Instagram'da göründü: 'Uçtan uca şifreleneceğiz'

WhatsApp ve Instagram dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. WhatsApp bir mesajlaşma uygulaması olarak kendisini konumlandırırken, Instagram da bir sosyal uygulaması olarak Direkt Mesaj ( DM) üzerinden kullanıcıların mesajlaşmasına imkan tanıyor. Ancak her iki uygulamayı ayıran önemli farklar bulunuyor. Örneğin WhatsApp üzerinden başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kullanılıyor.

INSTAGRAM'A UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın açıklamasına göre bu özellik, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlıyor. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamıyor veya dinleyemiyor. Şimdi Twitter'da paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, WhatsApp'ın ardından Instagram'a da uçtan uca şifreleme özelliği geliyor.

@hammodoh1 kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, Instagram sohbet için uçtan uca şifreleme özelliğini test ediyor. Ekran görüntüsüne bakılırsa yeni özellik, ilgili sohbet ayarlarının altında yer alacak.

Instagram

Ücretli WhatsApp gerçek oldu: Karşınızda WhatsApp Premium! Çok merak edilen özellikleri ortaya çıktıÜcretli WhatsApp gerçek oldu: Karşınızda WhatsApp Premium! Çok merak edilen özellikleri ortaya çıktı

BİR ÖZELLİK DAHA ORTAYA ÇIKTI: YAYIN SOHBETLERİ

Yine aynı kullanıcıya göre Instagram, yayın sohbetleri özelliğini de test ediyor.

Instagram-1

Instagram yeni özelliklerle alakalı resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden Instagram'a ne zaman gelecekleri de bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O video başına dert oldu! Apple'da çalışıyorduO video başına dert oldu! Apple'da çalışıyordu
'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
whatsapp Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!

Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!

Çarpıcı iddia! Dünya bunu konuşuyor: ABD'den daha fazla asker kaybettiler

Çarpıcı iddia! Dünya bunu konuşuyor: ABD'den daha fazla asker kaybettiler

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.