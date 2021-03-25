WhatsApp'tan 'sorunlara çözüm bulacak' özellik! Test etmeye başladı

WhatsApp uygulaması milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu yüzden WhatsApp'ın attığı her adım, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Platformun atacağı adımlar ise uygulamaların beta sürümlerinde keşfediliyor. Örneğin, WhatsApp'ın yakın bir zamanda kullanıma sunduğu süreli mesajlar özelliği, beta sürümlerde görülmüş bir özellikti. Şimdi ise beta sürümlerden birinde görülen yeni WhatsApp özelliği için müjde verildi. Bu özellik WhatsApp uygulama içi destek özelliğinden başkası olmadı.
WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp, uygulama içi destek özelliğini belirli beta test kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu, sayılı kişilerin bu özelliği deneyimlemeye başladığı anlamına geliyor. Bu özellik ile birlikte doğrudan WhatsApp içinden WhatsApp destek hattıyla iletişime geçebilecek ve onlara sorunlarınızı aktarabileceksiniz. Yani e-posta ile iletişime gerek kalmadan direkt uygulama üzerinden WhatsApp ile konuşabileceksiniz. Özelliğe WhatsApp Ayarları'nda bulunan ''Yardım'' seçeneğindeki ''Bize Ulaşın'' kısmından ulaşılabilecek.
''Bize Ulaşın'' kısmından iletişime geçip sorunlarınızı veya şikayetlerinizi aktardıktan sonra, WhatsApp yanıt verebilmek için sizi bir grup sohbetine alacak ve böylece bir çözüm yolu aranacak.
Özellik henüz sizde görünmüyorsa endişelenmeyin. Zira daha önce de söylediğimiz gibi bu, test sürecinde olan bir özellik. WhatsApp'ın bu özelliği iOS ve Android için kararlı sürüme getirip getirmeyeceği, getirecekse de ne zaman getireceği henüz bilinmiyor. Dahası, platformun kendisinden böyle bir açıklama gelmiş değil.
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