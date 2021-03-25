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WhatsApp'tan 'sorunlara çözüm bulacak' özellik! Test etmeye başladı

25.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp Android ve iOS kullanıcıları için uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, ortaya çıkan bilgilere göre uygulama içi desteği bazı kullanıcılara beta olarak sunmaya başladı. Peki WhatsApp uygulama içi destek özelliği ile kullanıcılara neler sunacak?

WhatsApp'tan 'sorunlara çözüm bulacak' özellik! Test etmeye başladı

WhatsApp uygulaması milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu yüzden WhatsApp'ın attığı her adım, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Platformun atacağı adımlar ise uygulamaların beta sürümlerinde keşfediliyor. Örneğin, WhatsApp'ın yakın bir zamanda kullanıma sunduğu süreli mesajlar özelliği, beta sürümlerde görülmüş bir özellikti. Şimdi ise beta sürümlerden birinde görülen yeni WhatsApp özelliği için müjde verildi. Bu özellik WhatsApp uygulama içi destek özelliğinden başkası olmadı.

WHATSAPP UYGULAMA İÇİ DESTEK ÖZELLİĞİ GÖRÜNDÜ

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp, uygulama içi destek özelliğini belirli beta test kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu, sayılı kişilerin bu özelliği deneyimlemeye başladığı anlamına geliyor. Bu özellik ile birlikte doğrudan WhatsApp içinden WhatsApp destek hattıyla iletişime geçebilecek ve onlara sorunlarınızı aktarabileceksiniz. Yani e-posta ile iletişime gerek kalmadan direkt uygulama üzerinden WhatsApp ile konuşabileceksiniz. Özelliğe WhatsApp Ayarları'nda bulunan ''Yardım'' seçeneğindeki ''Bize Ulaşın'' kısmından ulaşılabilecek.

WhatsApp uygulama içi destek ekran görüntüsü

WHATSAPP UYGULAMA İÇİ DESTEK İLE SORUNLARI NASIL ÇÖZECEK?

''Bize Ulaşın'' kısmından iletişime geçip sorunlarınızı veya şikayetlerinizi aktardıktan sonra, WhatsApp yanıt verebilmek için sizi bir grup sohbetine alacak ve böylece bir çözüm yolu aranacak.

WhatsApp uygulama içi destek ekran görüntüsü-2

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Özellik henüz sizde görünmüyorsa endişelenmeyin. Zira daha önce de söylediğimiz gibi bu, test sürecinde olan bir özellik. WhatsApp'ın bu özelliği iOS ve Android için kararlı sürüme getirip getirmeyeceği, getirecekse de ne zaman getireceği henüz bilinmiyor. Dahası, platformun kendisinden böyle bir açıklama gelmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
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