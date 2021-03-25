WhatsApp'tan 'sorunlara çözüm bulacak' özellik! Test etmeye başladı

WhatsApp uygulaması milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu yüzden WhatsApp'ın attığı her adım, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Platformun atacağı adımlar ise uygulamaların beta sürümlerinde keşfediliyor. Örneğin, WhatsApp'ın yakın bir zamanda kullanıma sunduğu süreli mesajlar özelliği, beta sürümlerde görülmüş bir özellikti. Şimdi ise beta sürümlerden birinde görülen yeni WhatsApp özelliği için müjde verildi. Bu özellik WhatsApp uygulama içi destek özelliğinden başkası olmadı.

WHATSAPP UYGULAMA İÇİ DESTEK ÖZELLİĞİ GÖRÜNDÜ

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp, uygulama içi destek özelliğini belirli beta test kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu, sayılı kişilerin bu özelliği deneyimlemeye başladığı anlamına geliyor. Bu özellik ile birlikte doğrudan WhatsApp içinden WhatsApp destek hattıyla iletişime geçebilecek ve onlara sorunlarınızı aktarabileceksiniz. Yani e-posta ile iletişime gerek kalmadan direkt uygulama üzerinden WhatsApp ile konuşabileceksiniz. Özelliğe WhatsApp Ayarları'nda bulunan ''Yardım'' seçeneğindeki ''Bize Ulaşın'' kısmından ulaşılabilecek.