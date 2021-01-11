WhatsApp'tan Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamalara büyük göç!

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylanmasını istediği gizlilik sözleşmesi için kullanıcılara bildirim gitmeye başladı. WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşacağını beyan ettiği gizlilik sözleşmesi, kullanıcıları da ikiye böldü. Sosyal medyadaki bir kısım kullanıcı WhatsApp kullanmaya devam edeceğini söylerken, bir kısım kullanıcı ise WhatsApp'ın alternatiflerine yöneldi ve böylece büyük göç başladı.

TELEGRAM ÜST SIRALARA ÇIKTI

Telegram, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyip alternatif bir mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcıların tercihlerinden biri oldu. Uygulama App Store ve Google Play Store marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında WhatsApp'ı geçti ve üst sıralara tırmandı. App Store en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ise Telegram'ın ardından BiP, Signal ve Dedi gibi uygulamalar yer aldı.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BİP'E GEÇTİ

Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, WhatsApp'ın kararı sonrası 2 milyondan fazla kişiye daha merhaba dedi. Zira BiP'in açıklamasına göre BiP, 2 gün içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.