WhatsApp'tan Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamalara büyük göç!

Signal, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın da tavsiye ettiği bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'ın kurucu ortağının kurucularından biri olduğu Signal gizlilik özellikleri ile öne çıkıyor. Bu yüzden birçok kişinin tercih ettiği uygulama, yoğun talepten dolayı yeni kullanıcılarına doğrulama kodu yollayamadı. Daha sonra grup oluşturamama sorunu baş gösterdi. Signal Twitter hesabından yaptığı açıklamaya bakılırsa daha fazla insanın Facebook'un yeni şartlarını sevmediklerini kabul etmesiyle bir kapasite artışı söz konusu.

We continue to shatter traffic records and add capacity as more and more people come to terms with how much they dislike Facebook's new terms. If you weren't able to create a new group recently, please try again. New servers are ready to serve you.