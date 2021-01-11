WhatsApp'tan Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamalara büyük göç!

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylanmasını istediği gizlilik sözleşmesi için kullanıcılara bildirim gitmeye başladı. WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşacağını beyan ettiği gizlilik sözleşmesi, kullanıcıları da ikiye böldü. Sosyal medyadaki bir kısım kullanıcı WhatsApp kullanmaya devam edeceğini söylerken, bir kısım kullanıcı ise WhatsApp'ın alternatiflerine yöneldi ve böylece büyük göç başladı.
Telegram, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyip alternatif bir mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcıların tercihlerinden biri oldu. Uygulama App Store ve Google Play Store marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında WhatsApp'ı geçti ve üst sıralara tırmandı. App Store en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ise Telegram'ın ardından BiP, Signal ve Dedi gibi uygulamalar yer aldı.
Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, WhatsApp'ın kararı sonrası 2 milyondan fazla kişiye daha merhaba dedi. Zira BiP'in açıklamasına göre BiP, 2 gün içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.
Signal, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın da tavsiye ettiği bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'ın kurucu ortağının kurucularından biri olduğu Signal gizlilik özellikleri ile öne çıkıyor. Bu yüzden birçok kişinin tercih ettiği uygulama, yoğun talepten dolayı yeni kullanıcılarına doğrulama kodu yollayamadı. Daha sonra grup oluşturamama sorunu baş gösterdi. Signal Twitter hesabından yaptığı açıklamaya bakılırsa daha fazla insanın Facebook'un yeni şartlarını sevmediklerini kabul etmesiyle bir kapasite artışı söz konusu.
We continue to shatter traffic records and add capacity as more and more people come to terms with how much they dislike Facebook's new terms. If you weren't able to create a new group recently, please try again. New servers are ready to serve you.— Signal (@signalapp) January 10, 2021
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