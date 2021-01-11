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WhatsApp'tan Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamalara büyük göç!

11.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan Telegram, Signal ve Bip gibi uygulamalara büyük göç!

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı ile birçok kullanıcının tepkisini topladı. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamak istemeyen birçok kullanıcının Telegram, Bip ve Signal gibi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptığı görüldü.

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylanmasını istediği gizlilik sözleşmesi için kullanıcılara bildirim gitmeye başladı. WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşacağını beyan ettiği gizlilik sözleşmesi, kullanıcıları da ikiye böldü. Sosyal medyadaki bir kısım kullanıcı WhatsApp kullanmaya devam edeceğini söylerken, bir kısım kullanıcı ise WhatsApp'ın alternatiflerine yöneldi ve böylece büyük göç başladı.

TELEGRAM ÜST SIRALARA ÇIKTI

Telegram, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyip alternatif bir mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcıların tercihlerinden biri oldu. Uygulama App Store ve Google Play Store marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında WhatsApp'ı geçti ve üst sıralara tırmandı. App Store en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ise Telegram'ın ardından BiP, Signal ve Dedi gibi uygulamalar yer aldı.

Telegram

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BİP'E GEÇTİ

Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, WhatsApp'ın kararı sonrası 2 milyondan fazla kişiye daha merhaba dedi. Zira BiP'in açıklamasına göre BiP, 2 gün içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

BiP

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ELON MUSK'IN TAVSİYESİ: SİGNAL

Signal, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın da tavsiye ettiği bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'ın kurucu ortağının kurucularından biri olduğu Signal gizlilik özellikleri ile öne çıkıyor. Bu yüzden birçok kişinin tercih ettiği uygulama, yoğun talepten dolayı yeni kullanıcılarına doğrulama kodu yollayamadı. Daha sonra grup oluşturamama sorunu baş gösterdi. Signal Twitter hesabından yaptığı açıklamaya bakılırsa daha fazla insanın Facebook'un yeni şartlarını sevmediklerini kabul etmesiyle bir kapasite artışı söz konusu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
millet çok abartıyor yaw whatsap zaten bu gizlilik sözleşmesini yollamadan öncede istese her şekil bizim konuşmamıza vs tarzı şeylere erişebiliyor bu ayrı bi gizlilik sözleşmesi rahat olun zaten hangi programıda kullansanız program sahibi yine bilgilerinizi görüyor ulaşabiliyor abartmayın Allah aşkına ya
Kavimler göçü gibi bir göç başladı WhatsApptan telegrama. Bu işte bir iş var ama neyse

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