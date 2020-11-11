Whatsapp'tan uzun video gönderme nasıl yapılır?

Günümüzde iletişim araçlarından en çok tercih edilenlerden biri Whatsapp’tır. Kullanıcılar Whatsapp sayesinde iletişim kurma konusunda kolaylıklar yaşar. Ancak video gönderimi sırasında bulunan limit kimi zaman önemli bir sorun olabilmektedir. Bu sorun için birbirinden farklı ve pratik yöntemler bulunur. Whatsapp’tan Uzun Video Gönderme İşlemi Günlük hayatta, iş hayatında, okulda ve sosyal yaşamda karşılıklı olarak bir şeyler paylaşmak bir ihtiyaçtır. Kişiler gün içinde çok farklı sebeplerden dolayı aileye, arkadaşlara ya da iş arkadaşlarına video göndermek isteyebilir. Bunun için farklı yollar bulunsa da en pratik yol hiç şüphesiz Whatsapp’tır. Bilindiği üzere, Whatsapp dünya üzerinde en çok kullanılan iletişim platformu haline geldi. Hatta günlük hayatta telefonda geçirilen vaktin çoğu Whatsapp uygulamasında olabilmektedir. Whatsapp sayesinde iş, okul, sosyal yaşama dair dosya paylaşımı, belge paylaşımı gibi konular kolaylıkla yapılır. Whatsapp video gönderme seçeneği sayesinde video gönderimleri de yapılabilmektedir. Fakat, bazen Whatsapp uygulamasında bulunan video limiti video gönderme konusunda sıkıntı yaşanmasına sebep olur.

Bu durum Whatsapp’ın uzun video yollamak için uygun bir uygulama olmadığı düşüncesine yol açar. Video gönderirken 16 MB olmak üzere paylaşım limiti bulunur. Yani bu limit birçok telefon için 90 saniye ile 3 dakika arası uzunluktaki bir video gönderilebileceği anlamına gelir. Böyle zamanlarda kullanıcılar genellikle 16 MB’den uzun videolarda Whatsapp uygulamasını tercih etmiyor ya da videoları kesmek zorunda kalıyor. Aslında Whatsapp’tan uzun video gönderme işlemi yapmak ve kişilerle video paylaşımı yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Belli başlı adımlara uyularak Whatsapptan uzun video gönderme işlemi yapmak mümkündür. Whatsapp’tan Uzun Video Nasıl Gönderilir ? Aslında Whatsapp uzun video paylaşmak için çok uygun bir uygulamadır. Sadece uygun adımları bilmek ve bu adımları doğru bir şekilde tamamlamak gerekir. Bunun için farklı yöntemler bulunur. Bu yüzden bu yöntemler arasından telefona uygun olacak seçeneği seçmek çok önemlidir. İlk olarak telefona başka bir uygulama indirmeden , Whatsapp uygulamasına girilir ve sohbet ekranı açılır. Daha sonra mesaj yaz kısmında yer alan “ataç“ simgesine tıklanır. Normalde bundan sonra video göndermek için yapılan seçenek galeriye tıklamaktır; fakat bu yöntemde açılan sayfada “ Belge “ sekmesini açmak gerekir. Bunun nedeni ise galeriye basıldığında 16 MB gibi bir kısıtlamayla karşılaşılmasıdır. Fakat bu işlemi yaparak “ Belge “ sekmesine basıldığında video gönderme sırasında 16 MB limitiyle karşılaşılmaz, 100 MB sınırına kadar videolar rahatlıkla paylaşılabilir.

Bu işlemin ardından “ Diğer belgelere göz atın “ seçeneğine tıklanır ve bu ekranda paylaşmak istenilen videolar aranır. Bu işlem sonunda istenilen videoyu yollanır. Eğer videolar açılan ekranda görünmezse ekranda sol üstte yer alan yatay üç çizgiye tıklayarak istenilen videoya ulaşılabilir. Bu işlemi de yaptıktan sonra uzun video göndermek sorun olmaktan çıkacak ve çok pratik bir şekilde video gönderimi yapma imkanı sağlanacaktır. Whatsapp uzun video gönderme Iphone dahil tüm telefonlarda kolayca uygulanabilir. Bu yöntem sayesinde 100 MB’ye kadar videoları Whatsapp üzerinden kolayca atmak mümkündür. Fakat 100 MB’den uzun videolarınız için bu işlem faydalı olmayabilir. Eğer video 100 MB’den uzunsa karşınıza “Seçtiğiniz medya dosyası 100 MB’den büyük. Dosya gönderilemiyor” yazısı çıkacaktır. Whatsapp uzun video gönderme işleminde, gönderilecek video 100 MB’den büyük ise bu videolar için kolayca indirebilecek çeşitli uygulamalar bulunur. Bu uygulamalar sayesinde Whatsapp’ ta çok uzun videoları bile yollamak mümkün olur. Video editörleri sayesinde videonun özelliklerini değiştirmek ve boyutunu küçültmek mümkün olur. Whatsapp uzun video gönderme işleminizi yapabilmek için telefona en uygun editör programının indirilmesi gerekir. Android telefon kullanıcıları bu işlemi Play Store üzerinden yapabilir, Iphone kullanıcıları ise App Store’dan en uygun video editörünü seçebilir. İlk olarak indirilen bu editörler ile videoyu açmak gerekir. Ayarlar sekmesinden videonun çözünürlüğünün 320p olarak ayarlanması ve videonun yeniden kaydedilmesi gerekir. Bu sayede videonun boyutu düşürülerek Whatsapp'ta belirtilen 16 MB limitine kadar video kaydetmek mümkün olur.