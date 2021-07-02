WhatsApp'tan video gönderenleri yakından ilgilendiren özellik!

WhatsApp'tan video göndermek birçoğumuzun işini kolaylaştırıyor. Böylece istediğimiz kişiye, o an paylaşmak istediğimiz bir görüntüyü hızlıca gönderebiliyoruz. Ancak WhatsApp, bugüne dek video kalitesini ayarlamak için herhangi bir ayar sunmadı. Buna rağmen kullanıcıların bazılarında böyle bir beklenti vardı. WhatsApp'ın 2.21.14.6 kodlu Android beta sürümünde keşfedilenlere göre ise beklentiler sonunda gerçeğe dönüşüyor.

WHATSAPP'A VİDEO KALİTESİNİ AYARLAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp video kalitesini ayarlama seçeneği için çalışmalara başladı. Böylece yüklenecek video kalitesini seçebileceksiniz. Burada WhatsApp size üç farklı video kalitesi için seçenek sunacak. Üç seçenekten birini seçerek video yükleme kalitesini seçebileceksiniz. WABetaInfo'ya göre beta sürümde görünen bu seçenekler ise "Otomatik", "En İyi Kalite" ve "Veri Tasarrufu" olarak sıralanacak.

WHATSAPP'IN VİDEO KALİTESİNİ AYARLAMA SEÇENEKLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

WhatsApp, video kalitesi seçeneklerinden biri olan otomatik modunda, video gönderimi için en uygun sıkıştırmayı algoritmalar aracılığıyla yapacak. En iyi kalite modunda ise her zaman, mevcut en iyi kalite kullanılarak videolar gönderilecek. Veri tasarrufu modunda ise WhatsApp videoları göndermeden önce sıkıştıracak.

WhatsApp için video kalitesi özelliği şimdilik geliştirme aşamasında. Gelecekteki bir güncelleme ile birlikte bu özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak WhatsApp'tan özelliğe dair herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

