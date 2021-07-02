HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan video gönderenleri yakından ilgilendiren özellik!

WhatsApp'tan video gönderenleri yakından ilgilendiren özellik!

02.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, video kalitesi için nihayet adım atıyor. Facebook çatısı altında bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yüklenecek videoların kalitesini seçmenizi sağlayan bir özelliğinin üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'tan video gönderenleri yakından ilgilendiren özellik!

WhatsApp'tan video göndermek birçoğumuzun işini kolaylaştırıyor. Böylece istediğimiz kişiye, o an paylaşmak istediğimiz bir görüntüyü hızlıca gönderebiliyoruz. Ancak WhatsApp, bugüne dek video kalitesini ayarlamak için herhangi bir ayar sunmadı. Buna rağmen kullanıcıların bazılarında böyle bir beklenti vardı. WhatsApp'ın 2.21.14.6 kodlu Android beta sürümünde keşfedilenlere göre ise beklentiler sonunda gerçeğe dönüşüyor.

WHATSAPP'A VİDEO KALİTESİNİ AYARLAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp video kalitesini ayarlama seçeneği için çalışmalara başladı. Böylece yüklenecek video kalitesini seçebileceksiniz. Burada WhatsApp size üç farklı video kalitesi için seçenek sunacak. Üç seçenekten birini seçerek video yükleme kalitesini seçebileceksiniz. WABetaInfo'ya göre beta sürümde görünen bu seçenekler ise "Otomatik", "En İyi Kalite" ve "Veri Tasarrufu" olarak sıralanacak.

WhatsApp video kalitesi ayarlama

WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!

WHATSAPP'IN VİDEO KALİTESİNİ AYARLAMA SEÇENEKLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

WhatsApp, video kalitesi seçeneklerinden biri olan otomatik modunda, video gönderimi için en uygun sıkıştırmayı algoritmalar aracılığıyla yapacak. En iyi kalite modunda ise her zaman, mevcut en iyi kalite kullanılarak videolar gönderilecek. Veri tasarrufu modunda ise WhatsApp videoları göndermeden önce sıkıştıracak.

WhatsApp'ta "bir kez görüntüle" dönemi! Instagram'dan ilham aldıWhatsApp'ta "bir kez görüntüle" dönemi! Instagram'dan ilham aldı

WhatsApp için video kalitesi özelliği şimdilik geliştirme aşamasında. Gelecekteki bir güncelleme ile birlikte bu özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak WhatsApp'tan özelliğe dair herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadıKanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Kabus gibiydi! DeğişiyorKabus gibiydi! Değişiyor
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.