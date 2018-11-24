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Whatsapp'tan yayılıyor! AK Partililere seçim uyarısı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.11.2018 07:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan Mart 2019 yerel seçim başkan adayları listeleri için "Dikkate almayın" uyarısında bulundu. 40 ilin adayının açıklanacağını hatırlatan Ünal, aday gösterilecek isimlere gereken bilgilendirmenin yapıldığını da belirtti.

Whatsapp'tan yayılıyor! AK Partililere seçim uyarısı

Sosyal paylaşım platformlarında ve WhatsApp gruplarında paylaşılan AK Parti belediye başkan adaylarının yazılı olduğu iddia edilen liste AK Parti tarafından yalanlandı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadığı sürece bu listelerin dikkate alınmaması gerekmektedir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli teşkilat mensuplarımız; Medyada ve sosyal medyada partimizin aday listesi olduğu iddia edilen bazı listeler dolaşmaktadır. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadığı sürece bu listelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik'in de açıkladığı gibi, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayları açıklanacaktır. Kalan illerin belediye başkan adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacaktır.

Bulunduğumuz ilçede açıklanan ya da açıklanmayan isimler üzerinden AK Parti siyasetinin yetiştirdiği önemli aktörlerin yıpratılmasına, onlar ile ilgili tezviratlara asla müsaade edilmemelidir.

"İsmi açıklanacak adaylara gerekli tebliğ yapılmıştır"

AK Parti ailesinin her bir ferdi son derece kıymetlidir. Açıklamalarımızda ve konuşmalarımızda bu hususta yüksek hassasiyet gösterilmesini istirham ederiz. Yarın yapılacak toplantıda açıklanacak belediye başkan adaylarına gerekli tebliğ yapılmıştır. Genel Başkanımız veya sözcümüz tarafından açıklamadığı sürece kamuoyunda zikredilen listelere itibar edilmemelidir."

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