Whatsapp'tan yayılıyor! AK Partililere seçim uyarısı

Sosyal paylaşım platformlarında ve WhatsApp gruplarında paylaşılan AK Parti belediye başkan adaylarının yazılı olduğu iddia edilen liste AK Parti tarafından yalanlandı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadığı sürece bu listelerin dikkate alınmaması gerekmektedir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli teşkilat mensuplarımız; Medyada ve sosyal medyada partimizin aday listesi olduğu iddia edilen bazı listeler dolaşmaktadır. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadığı sürece bu listelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik'in de açıkladığı gibi, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayları açıklanacaktır. Kalan illerin belediye başkan adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacaktır.