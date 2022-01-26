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WhatsApp'tan yeni özellik! Sadece iOS 15 yüklü iPhone'larda çalışıyor

26.01.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullanıcıları için önemli bir özelliği bünyesine ekledi. WhatsApp'ın 22.2.75 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesi, artık Apple'ın yeni Odak Modu'nu destekliyor.

WhatsApp'tan yeni özellik! Sadece iOS 15 yüklü iPhone'larda çalışıyor

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ile zaman zaman karşı karşıya gelen Apple, Eylül ayında iOS 15 ile birlikte Odak adını verdiği yeni modu da tanıtmıştı. Odak modu, iPhone kullanıcılarının bildirimleri ve uygulamaları filtrelemelerine olanak tanıyordu. Üstelik özel odaklar ayarlayabilme veya önerilen bir Odak'ı kullanma imkanı da sunulmuştu.

WHATSAPP, İOS İÇİN YENİ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

WhatsApp'ın 22.2.75 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesi ise odak moduna destek verir hale geldi. Bu destek ile birlikte bir Odak Modu ayarladığınızda size kimlerin mesaj gönderebileceğini seçmenize olanak tanınıyor. Örneğin, mesai saatleri dışında iş arkadaşlarınızdan gelen mesaj bildirimlerini kapatabilirsiniz.

WhatsApp güncellemesi

WHATSAPP GÜNCELLEMESİNDE BİR ÖZELLİK DAHA VAR

Uygulamanın son güncellemesi ayrıca sesli mesajları kaydederken duraklatma ve devam ettirme özelliğini de sunuyor. WhatsApp, tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı bilgisini de paylaşıyor.

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Bu yeni özelliklerden herhangi birini kullanmak için yapmanız gereken bir şey var; o da WhatsApp uygulamanızı güncellemeniz. Bunu yapmak için App Store'a gidin, profil resminize dokunun, ardından WhatsApp'ı görene kadar aşağı kaydırın ve Güncelle'ye basın. Güncelleme seçeneği görmüyorsanız, bu güncellemeyi zaten yapmış olabilirsiniz veya uygulama otomatik olarak güncellenmiş olabilir.

Öte yandan Odak modunun çalışması için iPhone'unuzu iOS 15'e güncellemenizin de gerektiğini hatırlatalım.

iOS 15 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

iPhone'unuzu güncellemek için ise Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin veya hangi sürümde olduğunu kontrol edin. Eğer iOS 15'in herhangi bir sürümünü kullanmıyorsanız, iPhone'unuz destekliyorsa iOS 15'e geçin. Böylece WhatsApp'ın yeni özelliğini kullanabilirsiniz.

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