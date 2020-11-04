HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!

WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

WhatsApp tatil modu özelliğini içeren Android beta 2.20.206.2 güncellemesini yayınladı. Güncellemedeki tatil modu özelliği ile WhatsApp, arşivdeki sohbetlerin bildirimlerinin sesini kısacak. İşte WhatsApp'ta istenmeyen bildirimleri engelleyen tatil modunun detayları.

WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!

WhatsApp tatil modu, aslında daha önce kendini göstermiş bir WhatsApp özelliğinin yeni adı. Popüler mesajlaşma uygulamasının, daha önce arşivlenmiş sohbetlerden bildirim gelmemesine yönelik bir özellik geliştirdiği ortaya çıkmıştı. İşte bu özellik, WhatsApp Android beta 2.20.206.2 sürümünde yeni bir isme sahip olmuş durumda; Bu isim, tatil modu.

WHATSAPP TATİL MODU ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp sohbet arşivleme özelliği, bugüne dek arşivlenen sohbetlerden bir mesaj geldiğinde tekrar bildirim gösteriyor ve sohbeti WhatsApp ana sohbet ekranına getiriyordu. Tatil modu ile birlikte WhatsApp'ta arşivlenen sohbetlerden bildirim alınması engellenecek. Arşivlenmiş bir WhatsApp sohbetinden mesaj geldiğinde bu sohbet deyim yerindeyse yok sayılacak ve ne bildirim gelecek ne de WhatsApp sohbet ekranına düşecek. Tatil modu sayesinde arşivlenmiş sohbet, arşivde kalmaya devam edecek.

WhatsApp tatil modu

WhatsApp depolama yönetimi özelliği devreye giriyor!WhatsApp depolama yönetimi özelliği devreye giriyor!

WHATSAPP TATİL MODU NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp tatil modu özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsiz. Android beta'daki tatil modunu ortaya çıkartan WABetaInfo ise özelliğin WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine gelmesinin uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google ile Rekabet Kurulu arasındaki kritik toplantı gerçekleşti!
Google ile Rekabet Kurulu arasında kritik toplantı!
Oppo A73 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A73'ün fiyatı ve özellikleri
AMOLED ekranlı yeni telefon Türkiye'de! İşte fiyatı
Giyilebilir cihazlar 2021’de yükselişe geçecek
Giyilebilir cihazlar 2021’de yükselişe geçecek
Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı
Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı
Xiaomi Mi 10 Ultra şarj söylendiği gibi 120W hızında şarj olmuyor
Xiaomi'nin yeni göz bebeği test edildi, gerçek ortaya çıktı!
Nokia 10 PureView özellikleri ile ortaya çıktı
Nokia'dan amiral gemisi geliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.