WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!

WhatsApp tatil modu, aslında daha önce kendini göstermiş bir WhatsApp özelliğinin yeni adı. Popüler mesajlaşma uygulamasının, daha önce arşivlenmiş sohbetlerden bildirim gelmemesine yönelik bir özellik geliştirdiği ortaya çıkmıştı. İşte bu özellik, WhatsApp Android beta 2.20.206.2 sürümünde yeni bir isme sahip olmuş durumda; Bu isim, tatil modu.

WHATSAPP TATİL MODU ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp sohbet arşivleme özelliği, bugüne dek arşivlenen sohbetlerden bir mesaj geldiğinde tekrar bildirim gösteriyor ve sohbeti WhatsApp ana sohbet ekranına getiriyordu. Tatil modu ile birlikte WhatsApp'ta arşivlenen sohbetlerden bildirim alınması engellenecek. Arşivlenmiş bir WhatsApp sohbetinden mesaj geldiğinde bu sohbet deyim yerindeyse yok sayılacak ve ne bildirim gelecek ne de WhatsApp sohbet ekranına düşecek. Tatil modu sayesinde arşivlenmiş sohbet, arşivde kalmaya devam edecek.

WHATSAPP TATİL MODU NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp tatil modu özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsiz. Android beta'daki tatil modunu ortaya çıkartan WABetaInfo ise özelliğin WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine gelmesinin uzun sürmeyeceğini düşünüyor.