WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hükümetlerin daha az değil daha fazla güvenlik talep etmesi gerekiyor" dedi:

"İnsanların güvenliğini sağlamanın ilk adımı, güçlü bir güvenliğe sahip olmaktır. Bize göre hükümetler ortaya çıkıp bu şirketlerden daha güçsüz bir güvenlik sistemi oluşturmasını talep etmemeli. Şirketleri en güçlü güvenliği sağlamaları için teşvik etmeli, hatta zorlamalı."

Uluslararası alanda yayılacak olan reklam kampanyası, bugün İngiltere ve Almanya'da başladı.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyor. Yani mesajlar, sadece o anda gönderilen ve gönderen cihazlarda görülebiliyor. WhatsApp'ın kendisi ya da sahibi olduğu Facebook, hiçbir mesajı göremiyor, müdahale edemiyor ya da legal süreçlerde kullanamıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, uçtan uca şifreleme kullanımı için "Yasadışı içerik paylaşımıyla mücadelede kabul edilemez" demişti.

Patel, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada bu sistemin "Halkın korunması ve çocukların güvenliğiyle uyumlu şekilde kullanılmasını istediğini" söylemişti ama bunun nasıl işleyeceğine dair detay vermemişti.