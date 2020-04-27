HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Facebook’tan sızan bilgilere göre Zuckerberg, ABD ve Avrupa Birliği’nin karşı olmasına rağmen tüm platformların mesajlaşma servislerini birleştirecek.

WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

Bu birleşme gerçekleştiğinde ise WhatsApp reklamları ile karşılaşmaya başlayacağız. Diğer bir deyişle, arkadaşlarımıza mesaj atarken uygulama içinde karşımıza reklamlar çıkacak.

Facebook’un ilk aşamadaki reklam planı, kullanıcıların durum bilgileri içinde reklam göstermek olacak.  Öte yandan tüm mesajlaşmanın “şifreli” olduğu ve Facebook’un bu mesajları okuyamadığı biliniyor. Bu durumda, kimin hangi konuda sohbet ettiği nasıl bilinecek ve reklam hedeflemesi yapılabilecek?

Zuckerberg’in planına göre, telefon numarası üzerinden Facebook kullanıcıları ile WhatsApp kullanıcılarını birleştirilecek. Böylece hangi WhatsApp hesabını kimin kullandığı bilinecek. Facebook’taki reklam hedeflemesi WhatsApp için de geçerli olacak.

Ancak bu planın bir sakıncası da var. Bazı Facebook yöneticileri, WhatsApp kullanıcılarının reklam görmemek için, Facebook hesaplarını silmesinden endişe ediyor. Bunun da Facebook’a kan kaybettirme riski bulunuyor.

Bu planın ayrıca, Avrupa ve ABD hükumetleri tarafından da engellenme şansı bulunuyor. Avrupa Birliği ve ABD Facebook’a çok net bir şekilde, sahibi olduğu farklı platformları birleştirmemesi konusunda uyarı yaptı. Zuckerberg ise bu kararı kabul etmeyeceğini, platformlarını birleştirmek için her şeyi yapacağını vurgulayarak meydan okudu.

Peki siz olsanız, WhatsApp’ta reklam görmemek için, Facebook hesabınızı siler misiniz? Veya Facebook’taki telefon numarası vs bilgilerinizi değiştirip, daha “bulunamayacak” gizli bir Facebook hesabı mı kullanırsınız?

OnePlus 8 Pro yeşil ekran problemi yaşıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Wolfenstein Dünyası Masaüstüne GeliyorWolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp reklam

En Çok Okunan Haberler

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

Telegram video konferans ile büyüyecek

Telegram video konferans ile büyüyecek

Meizu 17 8 Mayıs’da tanıtılacak

Meizu 17 8 Mayıs’da tanıtılacak

Wolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor

Wolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor

Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.