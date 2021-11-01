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WhatsApp ve Instagram'da "From Facebook" gitti, "From Meta" geldi

01.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta "Meta" olarak yeniden adlandırılan Facebook şirketi, Instagram ve WhatsApp uygulamalarındaki adını da güncellemeye başladı. Bu anlamda, Instagram ve WhatsApp'ın beta sürümlerinde Facebook isminin kaldırıldığı ve "Meta" adının kullanıldığı görüldü.

WhatsApp ve Instagram'da "From Facebook" gitti, "From Meta" geldi

Facebook, geçtiğimiz hafta metaverse odaklı etkinliğinde, şirket adının Meta olarak değiştirildiğini açıkladı. Yeniden markalaşmak, Facebook'un attığı önemli adımlardan biri olarak hafızalara kazındı. Değişikliğin daha fazla neler getireceği merak edilirken, WhatsApp ve Instagram'ın beta kullanıcıları uygulamaların başlangıç sayfasında büyük bir değişiklik yaşandığını fark etti.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'DAN KALDIRILDI

WhatsApp ve Instagram'ın başlangıç sayfalarında bir süredir "From Facebook" ibaresi yer almakta. Ancak şirketin adının "Meta" olarak değişmesi ile birlikte bu yazı da değişti. Çünkü WhatsApp'ın Android için çıkan yeni beta sürümünde "From Facebook" ibaresinin yerine "From Meta" ibaresinin geldiği görüldü. Ayrıca Meta logosu da başlangıç ekranındaki yerini aldı. WhatsApp'ın yeni başlangıç ekranı WABetaInfo'nun paylaştığına göre tam olarak şöyle görünüyor:

WhatsApp Meta değişikliği

Facebook adını değiştirdiFacebook adını değiştirdi

WhatsApp'taki "Meta" değişikliğine benzer şekilde, Instagram'ın beta kullanıcıları da açılış sayfalarının yeni isimle değiştirildiğini ve “From Meta” yazdığını paylaştılar.

Instagram-meta-değişikliği

META DEĞİŞİKLİĞİ ŞAŞIRTMADI

Aslında bu değişiklik bir sürpriz değil.

META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi?META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi?

Çünkü WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart resmi Twitter hesabından, "Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp'ta ve web sitemizde yeni adı yansıtacak güncellemeler yaptığımızı göreceksiniz." ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaşmıştı.

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