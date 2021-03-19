Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Dünya üzerindeki milyonlarca Whatsapp kullanıcısı, Whatsapp çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. Öncelikle WhatsApp web üzerinde başlayan erişim sorunun ardından uygulamada da mesajlar ve fotoğraflar iletilmedi. Peki, WhatsApp ne zaman açılacak? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, yanıtı!

WHATSAPP VE INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Binlerce sosyal medya kullanıcısı Whatsapp ve Instagram'ın neden çöktüğünü anlamaya çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden

"USOM raporuna göre Whatsapp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli ve uygulamlarımız olan Yaay ve BİP uygulamlarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

WHATSAPP AÇILDI MI?

Yaklaşık 30 dakika boyunca erişim sorunu yaşanan WhatsApp ve Instagram uygulamasına 21.15 civarlarında yeniden erişim sağlandı.



