HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

19.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Whatsapp ve Instagram kullanıcısı erişim sorunu yaşıyor. Tüm dünyada kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ve en yaygın sosyal medya platformlarından Instagram'a bağlanamayan kullanıcılar, Whatsapp çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. Peki Whatsapp ve Instagram ne zaman açılacak? İşte, yanıtı!

Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Dünya üzerindeki milyonlarca Whatsapp kullanıcısı, Whatsapp çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. Öncelikle WhatsApp web üzerinde başlayan erişim sorunun ardından uygulamada da mesajlar ve fotoğraflar iletilmedi. Peki, WhatsApp ne zaman açılacak? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, yanıtı!

WHATSAPP VE INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Binlerce sosyal medya kullanıcısı Whatsapp ve Instagram'ın neden çöktüğünü anlamaya çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden

"USOM raporuna göre Whatsapp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli ve uygulamlarımız olan Yaay ve BİP uygulamlarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

WHATSAPP AÇILDI MI?

Yaklaşık 30 dakika boyunca erişim sorunu yaşanan WhatsApp ve Instagram uygulamasına 21.15 civarlarında yeniden erişim sağlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Apple'dan bekleniyor! Bilim kurgu filmlerini hatırlatıyorApple'dan bekleniyor! Bilim kurgu filmlerini hatırlatıyor
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
whatsapp Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

WhatsApp ve Instagram neden çöktü? WhatsApp ve Instagram açıldı!

Whatsapp neden çöktü?

Apple'dan göz izleme sistemine sahip karma gerçeklik başlığı!

Apple'dan bekleniyor! Bilim kurgu filmlerini hatırlatıyor

WhatsApp sesli mesaj oynatma hızı için farklı seçenekler geliyor!

WhatsApp'a olay yaratan özellik! Kullanıcılar zaman kazanacak

Çocuklar için Instagram yolda!

Anne ve babaları yakında ilgilendiriyor! Sürpriz adım

Elon Musk'tan Starship paylaşımı: ''Neredeyse hazır''

Elon Musk ''neredeyse hazır'' diyerek duyurdu

Redmi Note 10 ailesi Türkiye'ye geliyor! İşte verilen tarih

Dikkatleri üzerine çekmişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.