WhatsApp, verilerinizi Facebook ile paylaşmaya başlayacak

“Gelecekteki ortaklığımızın WhatsApp kullanıcılarının verileri ve gizliliği için ne anlama geleceği hakkında dolaşan birçok yanlış ve dikkatsiz bilgi” de var.
Gizliliğinize saygı platformumuzda çok önemlidir. WhatsApp’ı sizin hakkınızda olabildiğince az bilgi edinme hedefi etrafında kurduk. Facebook ile ortaklık, değerlerimizi değiştirmek zorunda olduğumuz anlamına gelse, bunu yapmazdık. Bunun yerine, bağımsız ve özerk bir şekilde faaliyete devam etmemize izin verecek bir ortaklık kuruyoruz. Temel değerlerimiz ve inançlarımız değişmeyecek. İlkelerimiz değişmeyecek.”
Bu açıklamaların ardından U dönüşü yapan, WhatsApp’ın varsayılan olarak Facebook ile veri paylaşmaya başladığı yıl 2016 idi.
Veri paylaşımının amacı Facebook ile daha fazla koordinasyon sağlamak, insanların Whatsappı ne sıklıkla kullandığına ilişkin temel ölçümleri takip etmek idi.
Ancak o sırada mevcut kullanıcılara veri paylaşımını devre dışı bırakma hakkı da tanınıyordu. Mesajlaşma uygulamasının gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler, XDA-Developers tarafından tespit edildiği gibi, devre dışı bırakma seçeneğini kaldırıyor.
WhatsApp kullanıcıları, hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikası ile ilgili bugün bir uygulama içi bildirim alacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bu bildirim, WhatsApp’ın verilerinizi nasıl işlediğini, işletmelerin Facebook’ta barındırılan hizmetleri WhatsApp sohbetlerini depolamak ve yönetmek için nasıl kullanabileceklerini ve WhatsApp’ın yakında Facebook ile nasıl iş birliği yapacağını anlatıyor. Bu değişikliklerin 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini ve kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek istiyorlarsa bu değişiklikleri kabul etmekten başka seçenekleri olmayacağını ortaya koyuyor.
Diğer şeylerin yanı sıra, verileriniz artık kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için de kullanılacak. Bununla birlikte, WhatsApp tüm mesajlaşmalar için uçtan uca şifreleme kullanmaya devam edecek. Bu nedenle mesajlarınızın veya aramalarınızın içeriğini göremez veya kullanamaz.
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