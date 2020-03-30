HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp videolarına koronavirüs ayarı

WhatsApp videolarına koronavirüs ayarı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Küresel çapta milyonlarca hatta belki de milyarlarca insan evinde kaldığı için internet ve sosyal medya platformlarının kullanımı rekor üstüne rekor kırarken WhatsApp videolarına koronavirüs ayarı geldi.

WhatsApp videolarına koronavirüs ayarı

Bazı online platformlar artık bunu kaldıramayacak duruma geldi. Küresel çapta yapılan konferansların iptal edilmesinden sonra şimdi de uygulamalar ile ilgili bazı değişiklikler geliyor. Sunucularında çok ağır bir yük bulan Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp da yeni bir karar aldı. WhatsApp kullanımının neredeyse %50 oranında artış göstermesi bu karardaki en önemli etkendi. Ortaya çıkan durum, platformu ilginç tedbirler almaya itiyor.

WHATSAPP VİDEOLARIN SÜRESİNİ KISALTIYOR

Gelen haberlere göre milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, Hindistan’da video durum güncellemelerinin sınırını 15 saniyeye kadar düşürdü. Hindistan’daki WhatsApp kullanıcıları, bundan sonra 15 saniyeden daha uzun videolu durum güncellemeleri yapamayacak. İşin ilginç tarafı ise bunun tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Bu tür yasakların uygulanacağı ülkeler içerisinde Türkiye gibi gelişmekte olanlar da yer alıyor.

WHATSAPP TRAFİĞİ AZALACAK

Facebook’un şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Fakat gelen haberde bu önlemin, sunucu altyapılarındaki trafiği azaltmak için ortaya atıldığı söyleniyor. Trafik azaltılmazsa muhtemelen şirket bunu kaldıramayacak. Ayrıca WhatsApp kullanımının azalacağı ile ilgili herhangi bir veri de bulunmuyor. Sizce WhatsApp ile ilgili anlam bu karar doğru mu?

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Huawei P40 Pro mu, Galaxy S20 Ultra 5G mi?Huawei P40 Pro mu, Galaxy S20 Ultra 5G mi?
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp koronavirüs WhatsApp video sosyal medya Uygulama Facebook

En Çok Okunan Haberler

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P40 Pro: Galaxy S20 Ultra 5G ‘ye rakip geldi

Huawei P40 Pro mu, Galaxy S20 Ultra 5G mi?

Honor 30, Huawei P40’a oldukça yakın olacak

Honor 30, Huawei P40’a oldukça yakın olacak

P40 Pro Huawei P30’a karşı

Huawei P40 Pro mu yoksa P30 Pro mu?

65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı bir hizmet sunacak

65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı bir hizmet sunacak

LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.