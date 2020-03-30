WhatsApp videolarına koronavirüs ayarı

Bazı online platformlar artık bunu kaldıramayacak duruma geldi. Küresel çapta yapılan konferansların iptal edilmesinden sonra şimdi de uygulamalar ile ilgili bazı değişiklikler geliyor. Sunucularında çok ağır bir yük bulan Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp da yeni bir karar aldı. WhatsApp kullanımının neredeyse %50 oranında artış göstermesi bu karardaki en önemli etkendi. Ortaya çıkan durum, platformu ilginç tedbirler almaya itiyor.

WHATSAPP VİDEOLARIN SÜRESİNİ KISALTIYOR

Gelen haberlere göre milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, Hindistan’da video durum güncellemelerinin sınırını 15 saniyeye kadar düşürdü. Hindistan’daki WhatsApp kullanıcıları, bundan sonra 15 saniyeden daha uzun videolu durum güncellemeleri yapamayacak. İşin ilginç tarafı ise bunun tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Bu tür yasakların uygulanacağı ülkeler içerisinde Türkiye gibi gelişmekte olanlar da yer alıyor.

WHATSAPP TRAFİĞİ AZALACAK

Facebook’un şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Fakat gelen haberde bu önlemin, sunucu altyapılarındaki trafiği azaltmak için ortaya atıldığı söyleniyor. Trafik azaltılmazsa muhtemelen şirket bunu kaldıramayacak. Ayrıca WhatsApp kullanımının azalacağı ile ilgili herhangi bir veri de bulunmuyor. Sizce WhatsApp ile ilgili anlam bu karar doğru mu?

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