WhatsApp Web biyometrik kimlik doğrulama özelliği kazandı, tartışma konusu oldu!

WhatsApp son zamanların en çok konuşulan sosyal medya uygulamalarından biri. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın bu kadar çok konuşulmasının yegane sebebi ise yeni gizlilik sözleşmesi kararı. Avrupa ülkeleri dışında kalan kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmelerini söyleyen WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin ise WhatsApp kullanamayacaklarını belirtmişti. Ayrıca sözleşmedeki detaylar gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Neyse ki WhatsApp söz konusu sözleşme kararını 15 Mayıs'a kadar ertelediğini açıkladı. Ancak şimdi, WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Web'e getirdiği bir özellik, gizliliğe yönelik soruları tekrar akıllara getirdi.

WHATSAPP WEB'E BİYOMETRİK VERİLERLE GİRİŞ YAPILABİLECEK

WhatsApp Web'e bugüne dek QR kod ile giriş yapmak mümkündü. Yani kullanıcılar, WhatsApp Web sürümünde görünen QR kodu akıllı telefonlarına okutarak hesaplarına giriş yapabiliyorlardı. Platform şimdi ise 'biyometrik kimlik doğrulama' adı altında yeni bir özellik kazandı. Bu özellik ile birlikte WhatsApp Web'e artık QR kod dışında parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanarak da giriş yapılabilecek. WhatsApp hesabınızı bilgisayarınızdan açmak istediğinizde öncelikle mobil cihazınızdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek. Daha sonra hesabınıza giriş yapıp sohbet etmeye başlayabileceksiniz.