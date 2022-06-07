WhatsApp Web'den nasıl çıkılır? WhatsApp Web'den çıkış yapıldığı nasıl anlaşılır?

WhatsApp Web’i kullanabilmek için ilk önce bir WhatsApp kullanıcısı olmanız gerekir. Daha sonra telefonunuz ile beraber giriş yapacağınız internet tarayıcınızı QR kodu ile eşleştirdikten sonra kolay bir şekilde kullanmaya başlanır. WhatsApp Web'den nasıl çıkış yapılır, çıkış yapıldığı nasıl anlaşılır?

WhatsApp Web'den nasıl çıkılır?

Daha önceden aynı cihaz ile WhatsApp Web kullandıysanız internet tarayıcınız herhangi bir doğrulama işlemi gerektirmeksizin sohbet ekranınızı geri getirecektir. Bu durum bazen kullanıcılar için pratik ve kolay olsa da bazı güvenlik ve gizlilik problemlerini beraberinde getirebilir. WhatsApp Web’den çıkış yaptığınız takdirde ise tekrar doğrulama koduna ihtiyaç duyulur.

WhatsApp Web’den çıkış yapmak için;

İlk olarak WhatsApp Web’i açın.

Daha sonra sohbet alanının en başında bulunan dikey üç nokta simgesine tıklayın.

Son olarak Çıkış yazısını seçin.

Bu işlemleri sırası ile yaptığınızda WhatsApp Web oturumunuzu kapatabilirsiniz.

WhatsApp Web’den telefon ile çıkış yapmak için;

Telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

Android için Sohbetler > Diğer Seçenekler'e basın, daha sonra WhatsApp Web > Tüm cihazlardan çıkış yap dedikten sonra işlem tamamlanır.

iPhone için Ayarlar > Bağlı Cihazlar'a basın. Daha sonra çıkış yapmak istediğiniz oturumu bulup üzerine basın. Karşınıza gelen ekranda Çıkış yap seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri sırası ile takip ettiğinizde başarılı bir şekilde WhatsApp Web’den çıkış sağlamış olursunuz.

WhatsApp Web'den çıkış yapıldığı nasıl anlaşılır?

WhatsApp Web’den çıkış yapılıp yapılmadığını anlamak için;

Telefonunuzdan uygulamayı açın.

Ardından Android için sırası ile Sohbetler > Diğer seçenekler > WhatsApp Web seçeneklerine basın.

iPhone için sırası ile Ayarlar > Bağlı cihazlar'a basın.

Eğer bir cihazda oturumunuz açıksa karşınıza bu cihazların listesi gelecektir. Hiçbir cihaz listesi ekrana gelmiyor ise oturumuz açık değildir. Bu şekilde WhatsApp Web’den çıkış yapılıp yapılmadığı anlaşılabilir.

WhatsApp Web kendi kendine kapanır mı?

WhatsApp Web'den çıkış yapmayı unuttum diyenler genellikle WhatsApp Web’i internet tarayıcısından sayfayı direkt olarak kapatarak çıkarlar. Ancak bu durumda WhatsApp Web kapanmaz. Tekrardan WhatsApp Web’e giriş yapılması durumunda da hiçbir doğrulama kodu olmadan giriş sağlanır. Yani WhatsApp Web kendi kendine kapanmaz, ancak siz çıkış yaptığınızda oturumunuz kapanmış olur.



