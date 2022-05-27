WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür? WhatsApp Web hangi cihazda açık?

Aktif bir whatsapp hesabına sahipseniz, hesabınızı telefonunuzda olduğu gibi masaüstünde de kullanabilme imkanına sahipsiniz. WhatsApp Web kullanarak, bilgisayardan mesajlaşabilir, profil fotoğrafı ya da whatsapp durumu değişikliği yapabilirsiniz.

WhatsApp Web'i kullanabilmeniz için kullandığınız tarayıcının en son sürüm olması gerekir. Ayrıca WhatsApp Web’i hiçbir sorun yaşamadan kullanabilmeniz için telefonunuz iOS ve Android tabanlı bir yazılıma sahip olmalıdır.

Kullanıcıların cevabını aradıkları sorulardan biri de WhatsApp Web hangi cihazda açık sorusudur. Bu soruya yanıt bulabilmek için bazı adımları takip etmeniz yeterlidir.

WhatsApp Web’i kullanabilmek için neler yapmak gerekir?

Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açarak işleme başlayabilirsiniz.

Telefonunuzda da WhatsApp’ı açık hale getirmelisiniz.

Android telefonlarda sohbet ekranına geldiğinizde menüden WhatsApp Web yolunu izlemeniz gerekir.

iPhone telefonlarda ise WhatsApp Web’e girmeniz gerekir.

Windows Phone ve Nokia S60 kullanan kullanıcıların, menüden WhatsApp Web yolunu izlemesi gerekir.

Bundan sonraki adım tüm telefonlar için aynıdır. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yaklaştırıp QR kodunu okutmanız gerekir.

Bu adımın ardından WhatsApp Web’i kullanıma hazır hale gelir.

WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalışacağı için internet bağlantınız sürekli aktif olmalıdır. WhatsApp Web giriş yapan cihazları görme işlemi oldukça pratiktir. WhatsApp’ın hangi bilgisayarlarda açık olduğuna WhatsApp Web ekranından göz atabilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkalarının ulaşması durumunda başka bir bilgisayarda WhatsApp Web ekranını kullanarak erişimi de kesebilirsiniz.

WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür?

Akıllı telefonun markası fark etmeksizin WhatsApp hesabınıza giriş yapılmış bilgisayarları görme imkanına sahipsiniz. Bilgisayarınız ile WhatsApp hesabınızı eşleştirmek için ayarlardan WhatsApp web/masaüstü sekmesini kullanmanız gerekir. Böylece Whatsapp hesabınızın hangi bilgisayarlarda açık olduğunu görebilirsiniz.

Başka bilgisayarlardan giriş yapılmışsa, aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış işlemini yapabilirsiniz.

Sayfayı kontrol ettiğinizde listelenmiş bir şekilde; giriş yapılan bilgisayarların hangileri olduğunu, en son ne zaman aktif olduklarını ve şu anki çevrimiçi durumları görebilirsiniz. Hangi bilgisayardan WhatsApp Web hesabınıza saat kaçta bakıldığını görme şansına sahipsiniz.

Aynı sayfanın altında yer alan "tüm hesaplardan çık" özelliği karşınıza çıkacak. WhatsApp hesabınıza giriş yapan bütün bilgisayarlardan çıkış işlemi yapmak için de yine "tüm hesaplardan çık" sekmesini kullanmanız gerekir.



