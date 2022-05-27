HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür? WhatsApp Web hangi cihazda açık?

WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür? WhatsApp Web hangi cihazda açık?

26.05.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp uygulamasının en çok kullanılan özelliklerinden biri olan WhatsApp Web, kullanıcılara bilgisayar üzerinden mesajlaşma imkanı sunar. Kullanıcıların WhatsApp Web'in hangi bilgisayarlarda açıldığını bazı adımları takip ederek görmesi mümkündür. WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür?

WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür? WhatsApp Web hangi cihazda açık?

İçindekiler

  • WhatsApp Web’i kullanabilmek için neler yapmak gerekir?
  • WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür?

Aktif bir whatsapp hesabına sahipseniz, hesabınızı telefonunuzda olduğu gibi masaüstünde de kullanabilme imkanına sahipsiniz. WhatsApp Web kullanarak, bilgisayardan mesajlaşabilir, profil fotoğrafı ya da whatsapp durumu değişikliği yapabilirsiniz.

WhatsApp Web'i kullanabilmeniz için kullandığınız tarayıcının en son sürüm olması gerekir. Ayrıca WhatsApp Web’i hiçbir sorun yaşamadan kullanabilmeniz için telefonunuz iOS ve Android tabanlı bir yazılıma sahip olmalıdır.

Kullanıcıların cevabını aradıkları sorulardan biri de WhatsApp Web hangi cihazda açık sorusudur. Bu soruya yanıt bulabilmek için bazı adımları takip etmeniz yeterlidir.

WhatsApp Web’i kullanabilmek için neler yapmak gerekir?

  • Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açarak işleme başlayabilirsiniz.
  • Telefonunuzda da WhatsApp’ı açık hale getirmelisiniz.
  • Android telefonlarda sohbet ekranına geldiğinizde menüden WhatsApp Web yolunu izlemeniz gerekir.
  • iPhone telefonlarda ise WhatsApp Web’e girmeniz gerekir.
  • Windows Phone ve Nokia S60 kullanan kullanıcıların, menüden WhatsApp Web yolunu izlemesi gerekir.
  • Bundan sonraki adım tüm telefonlar için aynıdır. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yaklaştırıp QR kodunu okutmanız gerekir.
    Bu adımın ardından WhatsApp Web’i kullanıma hazır hale gelir.

WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalışacağı için internet bağlantınız sürekli aktif olmalıdır. WhatsApp Web giriş yapan cihazları görme işlemi oldukça pratiktir. WhatsApp’ın hangi bilgisayarlarda açık olduğuna WhatsApp Web ekranından göz atabilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkalarının ulaşması durumunda başka bir bilgisayarda WhatsApp Web ekranını kullanarak erişimi de kesebilirsiniz.

WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız? WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı nasıl anlaşılır?WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız? WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı nasıl anlaşılır?

WhatsApp Web giriş yapan cihazlar nasıl görülür?

Akıllı telefonun markası fark etmeksizin WhatsApp hesabınıza giriş yapılmış bilgisayarları görme imkanına sahipsiniz. Bilgisayarınız ile WhatsApp hesabınızı eşleştirmek için ayarlardan WhatsApp web/masaüstü sekmesini kullanmanız gerekir. Böylece Whatsapp hesabınızın hangi bilgisayarlarda açık olduğunu görebilirsiniz.

Başka bilgisayarlardan giriş yapılmışsa, aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış işlemini yapabilirsiniz.

Sayfayı kontrol ettiğinizde listelenmiş bir şekilde; giriş yapılan bilgisayarların hangileri olduğunu, en son ne zaman aktif olduklarını ve şu anki çevrimiçi durumları görebilirsiniz. Hangi bilgisayardan WhatsApp Web hesabınıza saat kaçta bakıldığını görme şansına sahipsiniz.

Aynı sayfanın altında yer alan "tüm hesaplardan çık" özelliği karşınıza çıkacak. WhatsApp hesabınıza giriş yapan bütün bilgisayarlardan çıkış işlemi yapmak için de yine "tüm hesaplardan çık" sekmesini kullanmanız gerekir.

WhatsApp Web nasıl kullanılır? Cep telefonu olmadan bilgisayarda WhatsApp Web kullanılır mı?WhatsApp Web nasıl kullanılır? Cep telefonu olmadan bilgisayarda WhatsApp Web kullanılır mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görmek için büyüteç lazım! Yaklaşık yarım milimetre genişliğindeGörmek için büyüteç lazım! Yaklaşık yarım milimetre genişliğinde
Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'
İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurduİYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu
Anahtar Kelimeler:
whatsapp web whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.