WhatsApp Web giriş yöntemleri: WhatsApp Web'e farklı giriş yöntemleri var mı?

WhatsApp uygulamasını bilgisayara taşıyan WhatsApp Web, kullanıcılarına yeni sürümler sunmak için çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. WhatsApp Web, bilgisayar üzerinden mesajlaşmaya imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar, daha hızlı ve kolay bir şekilde mesajlaşma imkanına sahip oluyor.

2015 Ocak ayında piyasaya sürülen WhatsApp Web, milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Pek çok kullanıcı, WhatsApp Web giriş yöntemleri hakkında bilgileri araştırıyor.

WhatsApp Web sürümüne giriş yapmak için öncelikle bir bilgisayar ya da tablet gibi akıllı bir cihaz ve internetin olması yeterli. Çok sayıda platformda yer alan WhatsApp ile uyumlu web sürümü, kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

WhatsApp Web Kullanım Şekli Nedir?

İlk başladığında Windows üzerinde tarayıcı tabanlı olarak varlığını sürdüren WhatsApp Web hizmeti, bir süre sonra uygulama olarak kullanılmaya başlandı. WhatsApp Web Windows versiyonunu bilgisayarınızda rahatlıkla kurabilirsiniz. Bunun yanında WhatsApp’ın Mac sürümü de bulunuyor.

WhatsApp Web kullanım adımları aşağıdaki gibidir.

Tarayıcıyı açın ve WhatsApp Web adresine giriş yapın. (https://web.whatsapp.com/)

Tarayıcıyı açtıktan ve WhatsApp Web sayfasına gittikten sonra tarayıcınız ve WhatsApp sürümünüz güncelse, masaüstü programını indirmeden de mesajlarınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı indirdikten sonra ya da tarayıcı üzerinden de giriş yapabilirsiniz, App Web masaüstü uygulamasını kullanmak için öncelikle QR kod’u taratmanız gerekir.

Sayfaya erişim sağladıktan sonra, akıllı telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açık hale getirin.

WhatsApp’tan Ayarlar bölümüne girin ve WhatsApp Web seçeneğine tıklayın. WhatsApp Web, iOS, Android ve Windows Phone üzerinde aynı özellikler ile çalışır.

WhatsApp Web tarayıcı ya da masaüstü uygulaması üzerinden açtığınızda WhatsApp Web QR kod bölümüne gelmeniz gerekir. Telefonun kamerasını odaklayarak barkodu tarattıktan sonra WhatsApp‘ı tarayıcınızda açtığınız WhatsApp Web ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp‘ın bildirim seslerini bilgisayarınızda da duymak isteyebilirsiniz. Bunun için WhatsApp Web‘deki profil resminizin yanında yer alan menüden ayarları yapmanız gerekir.

WhatsApp Web Farklı Giriş Yöntemleri Var mı?

WhatsApp Web, telefonun Android veya iOS olmasına bağlı olarak farklı giriş yöntemleri sunar.

Android telefon ile WhatsApp Web’e giriş yapmak için;

WhatsApp sohbet ekranındaki 'Menü'ye tıklayın.

Daha sonra 'WhatsApp Web' ya da telefona bağlı olarak 'Bağlı Cihazlar' yazan kısmı tıklayın.

Ekranda çıkan 'Cihaza Bağla' seçeneğine tıkladıktan sonra, telefonunuzun ekranında çıkan kod taramayı kullanmanız gerekir. Bilgisayarınızda açtığınız WhatsApp Web'in sayfasındaki QR kodu taratarak, WhatsApp Web’i kullanabilirsiniz.

Bilgisayardan WhatsApp Web'e girişte iOS İçin giriş adımları;

Telefonunuzdaki WhatsApp sohbet ekranından 'Ayarlar' kısmını tıklayın.

Daha sonra WhatsApp Web ya da telefonunuza göre Bağlı Cihazlar' yazan kısma tıklamanız gerekir.

Ekranda çıkan 'Cihaza Bağla' sekmesini işaretledikten sonra telefonunuzun ekranında çıkan QR kod tarama bölümünü açın. Kod taramayı bilgisayarınızda açıp WhatsApp Web'in sayfasındaki QR kodu taradığınızda işlem tamamlanır. WhatsApp Web'e bağlanmak için gerekli adımları tamamlamış olursunuz.

WhatsApp Web'in açık kalması için bilgisayarınızdaki internet bağlantısının etkin olması gerekir.



