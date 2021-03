WhatsApp Web için yeni dönemden önemli sinyal!

WhatsApp çoklu cihaz desteği için bir süredir çalışıyor. Bunu WhatsApp'ın iOS ve Android için sunduğu bazı beta sürümlerden de anlamak mümkün. Fakat bildiğiniz üzere WhatsApp'ın bir de WhatsApp Web adını taşıyan tarayıcı sürümü var. WhatsApp Web'i çalıştırabilmek için ise internet bağlantısı bulunan bir telefon gerekiyor. Zira WhatsApp Web, internet ağına bağlı bir telefon olmadan çalışamıyor. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, WhatsApp Web'i internet bağlantısına sahip bir telefon gerekmeden kullanmak için iOS ve Android beta kullanıcılarına bir WhatsApp Web Beta programı sunacak. Bu, daha sonra diğer mobil cihazlar için kullanıma sunulacak olan çoklu cihaz işlevinin bir parçası olacak. Böylece telefonunuz internet bağlantısı sunmasa bile WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz.

@WhatsApp will offer a WhatsApp Web Beta program for iOS and Android beta users, in order to use WhatsApp Web without having to keep your phone connected to the Internet!

Follow @WABetaInfo to discover when WhatsApp will open the beta program!



