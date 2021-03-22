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WhatsApp Web için yeni dönemden önemli sinyal!

22.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefondan internet bağlantısı zorunluluğu olmadan çalışabilen WhatsApp Web gerçek oluyor. Böylece telefonunuzun internete bağlı kalmasına gerek kalmadan WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz.

WhatsApp Web için yeni dönemden önemli sinyal!

WhatsApp çoklu cihaz desteği için bir süredir çalışıyor. Bunu WhatsApp'ın iOS ve Android için sunduğu bazı beta sürümlerden de anlamak mümkün. Fakat bildiğiniz üzere WhatsApp'ın bir de WhatsApp Web adını taşıyan tarayıcı sürümü var. WhatsApp Web'i çalıştırabilmek için ise internet bağlantısı bulunan bir telefon gerekiyor. Zira WhatsApp Web, internet ağına bağlı bir telefon olmadan çalışamıyor. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

WHATSAPP WEB TELEFONA İHTİYAÇ DUYMAYACAK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, WhatsApp Web'i internet bağlantısına sahip bir telefon gerekmeden kullanmak için iOS ve Android beta kullanıcılarına bir WhatsApp Web Beta programı sunacak. Bu, daha sonra diğer mobil cihazlar için kullanıma sunulacak olan çoklu cihaz işlevinin bir parçası olacak. Böylece telefonunuz internet bağlantısı sunmasa bile WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz.

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WhatsApp Web beta programına katılmayı seçenler, aynı anda en fazla dört cihazı bağlayabilecek. Ancak WhatsApp Web beta programının ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da belirsiz.

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