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WhatsApp Web karanlık modu daha yayınlanmadan deneyin! WhatsApp Web karanlık mod nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 18:30 | Son Güncelleme

WhatsApp, WhatsApp Web'e karanlık mod seçeneği eklemek için hazırlanıyor. Fakat ufak bir değişiklik ile WhatsApp Web karanlık mod özelliğini daha yayınlanmadan deneyebilirsiniz. İşte WhatsApp Web'i karanlık modda kullanmanın yolları...

WhatsApp iOS ve Android uygulamaları için karanlık mod güncellemesini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı. Ancak WhatsApp'ın unuttuğu bir WhatsApp uygulaması daha vardı; O da WhatsApp Web'in ta kendisiydi. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak isteyenlerin müdavimi olduğu WhatsApp Web henüz herhangi bir karanlık mod güncellemesi almadı. Bu güncellemenin yakında geleceği düşünülüyor. Fakat yapılacak ufak bir değişiklik ile WhatsApp Web'te karanlık modu kullanmanın bir yolu var. Üstelik çoğu kişi bu ufak hileden haberdar değil.

İŞTE WHATSAPP WEB KARANLIK MODUNU AÇMANIN YOLU

WhatsApp Web'i karanlık modda kullanabilmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

WhatsApp Web karanlık mod nasıl kullanılır?

WhatsApp Web'i açın ve herhangi bir sohbet dışında bir yere (kırmızı daire ile gösterildiği gibi) sağ tıklayın.
Sağ tıkladıktan sonra incele seçeneğine basın. Karşınıza karmaşık gibi görünen ama oldukça basit bir menü çıkacak. Bu noktada konsol dizininde üst sıralarda yer alan body class=''web'' dizinini aramanız gerekiyor. CTRL + F tuşuyla bunu yapabilirsiniz.
Gördüğünüz üzere web üzerine çift tıklayın ve web sözcüğünün yanına dark yazın. Değişiklik sonucu body class=''web dark'' yazılı olduğunu teyit edin.
Enter'a bastığınızda sihir başlayacak. WhatsApp Web fotoğrafta da gördüğünüz gibi karanlık moda geçecek. Konsolun sağ üstündeki X simgesine tıklayarak konsolu kapatın ve WhatsApp Web'i karanlık modda kullanmanın keyfini yaşayın. Ancak size üzücü bir haberimiz var.
WhatsApp'ın bu hileli karanlık modu kalıcı değil. Zira, sayfayı kapattığınızda, WhatsApp Web'ten çıktığınızda ve tarayıcıyı kapattığınızda WhatsApp Web eski haline geri dönecek. Bunu çözecek tek kişi ise yine WhatsApp.
WhatsApp'ın resmi karanlık mod desteğini sunması ile birlikte ne bu değişiklikleri yapmaya ne de kısa süreli keyif yaşamaya gerek kalmayacak. WhatsApp'ın yapacağı güncelleme sayesinde karanlık mod seçeneği WhatsApp Web'e çok yakın bir zamanda eklenecek. Ancak yine de karanlık mod olmadan yapamam diyorsanız karanlık mod seçeneği sunan WhatsApp masaüstü uygulamasını kullanabilirsiniz.
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