WhatsApp Web karanlık modu daha yayınlanmadan deneyin! WhatsApp Web karanlık mod nasıl yapılır?

WhatsApp iOS ve Android uygulamaları için karanlık mod güncellemesini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı. Ancak WhatsApp'ın unuttuğu bir WhatsApp uygulaması daha vardı; O da WhatsApp Web'in ta kendisiydi. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak isteyenlerin müdavimi olduğu WhatsApp Web henüz herhangi bir karanlık mod güncellemesi almadı. Bu güncellemenin yakında geleceği düşünülüyor. Fakat yapılacak ufak bir değişiklik ile WhatsApp Web'te karanlık modu kullanmanın bir yolu var. Üstelik çoğu kişi bu ufak hileden haberdar değil.

İŞTE WHATSAPP WEB KARANLIK MODUNU AÇMANIN YOLU

WhatsApp Web'i karanlık modda kullanabilmek için yapmanız gerekenler ise şöyle: