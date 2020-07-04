WhatsApp Web karanlık tema nasıl aktif edilir?

Uzun zamandır beklenen WhatsApp Web karanlık tema artık bugünden itibaren kullanılabiliyor.

Şimdilik sadece Google Chrome tarayıcısı ile çalışan bu özellik, Windows ve macOS’te yer alan WhatsApp’ın ana uygulamasına gelmedi. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde yayınlanacak olan güncellemeler ile WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına da karanlık tema seçeneği eklenecek.

Bu özelliği kullanabilmek için web.whatsapp.com adresini Google Chrome ile açtıktan sonra QR kodu okutarak giriş yapmanız gerekiyor. WhatsApp’a giriş yaptıktan sonra üç nokta bölümünden Ayarlar’a tıklayın. Daha sonra Tema seçeneğinden Koyu modu seçin ve Tamam deyin.

WhatsApp‘ın masaüstü uygulamasını ise Windows ve macOS için buradan indirebilirsiniz. Ancak şimdilik masaüstü uygulamasında koyu modun yer almadığını belirtelim. Bir kaç gün içerisinde yayınlanacak güncelleme ile masaüstü uygulaması da karanlık temaya sahip olacak.

Mobilden sonra masaüstü uygulamalarına da ağırlık veren WhatsApp’ın, bir sonraki hedefi masaüstü uygulamalarına görüntülü ve sesli arama özelliklerini getirmesi bekleniyor. Ancak bu özellik için maalesef ki daha uzun süre beklememiz gerekecek.

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