WhatsApp Web Microsoft Edge'in eski sürümü ile çalışmıyor

Microsoft Edge tarayıcısı, Windows 10 ile birlikte tanıtılmış ve yayınlanması ile birlikte kullanıcılar tarafından tercih edilmeye başlanmıştı. Microsoft, Edge'ı duyurunca Internet Explorer'ın da sonu gelmiş oldu. Daha sonra geride bıraktığımız ocak ayında Microsoft Edge tarayıcısının Chromium tabanlı yeni sürümünü görücüye çıkartan Microsoft, daha da geliştirilmiş bir tarayıcı ile sahalara geri dönmüştü. Şimdi ise Chromium olmayan Microsoft tarayıcısı için malum sona yaklaşıyor gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp Web artık Microsoft Edge tarayıcısının eski sürümlerine 'dur' diyor.

WHATSAPP WEB CHROMİUM OLMAYAN MİCROSOFT EDGE İÇİN UYARI VERDİ

WhatsApp Web için yayınlanan bir ekran görüntüsüne göre WhatsApp, Microsoft Edge tarayıcısının eski sürümünü kullanan kullanıcılara bir uyarı mesajı göndermeye başladı. Uyarı mesajında WhatsApp'ın Web versiyonunun Microsoft Edge 80+ sürümünde çalıştığını söyleyen WhatsApp, tarayıcının güncellenmesini ya da Google Chrome, Mozilla Firefox gibi alternatiflere geçilmesini istiyor. Yani Chromium tabanlı olmayan Microsoft Edge tarayıcısı artık yavaş yavaş terk ediliyor. Chromium tabanlı Edge tarayıcısı ise WhatsApp Web'e destek vermeye devam ediyor.