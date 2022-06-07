WhatsApp sadece akıllı telefonlarda değil tableti, bilgisayar gibi diğer cihazlarda da kullanım olanağı sağlamaktadır. WhatsApp Web ile beraber kullanıcılar, hem bilgisayar hem de tabletten halihazırda var olan hesaplarına erişim sağlayabilmektedir. WhatsApp Web ile beraber sesli arama özelliği de kullanılabilmektedir. WhatsApp Web sesli arama özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?
WhatsApp Web sesli arama özelliği, kullanıcıların internet verileri kullanılarak sağlanmaktadır. Hat üzerinden herhangi bir ücretlendirme yapılmaz.
Bilgisayardan WhatsApp Web sesli araması nasıl yapılır?
WhatsApp sesli arama, masaüstü uygulamasının cihazınıza uygun sürümünü indirmeniz halinde yapılabilmektedir.
WhatsApp Web sesli arama özelliğini kullanabilmek için bazı adımları takip etmek gerekir.
WhatsApp Web üzerinden sesli arama yapmak için;
Sesli arama adımları ise şu şekildedir:
WhatsApp Web’de sesli arama yaparken sorun yaşıyorsanız;
Ayrıca WhatsApp Web’de grup konuşmaları henüz yapılamamaktadır. Sadece birebir sesli konuşmalar yapılabilmektedir.
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