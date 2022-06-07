WhatsApp sadece akıllı telefonlarda değil tableti, bilgisayar gibi diğer cihazlarda da kullanım olanağı sağlamaktadır. WhatsApp Web ile beraber kullanıcılar, hem bilgisayar hem de tabletten halihazırda var olan hesaplarına erişim sağlayabilmektedir. WhatsApp Web ile beraber sesli arama özelliği de kullanılabilmektedir. WhatsApp Web sesli arama özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?

WhatsApp Web sesli arama özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp Web sesli arama özelliği, kullanıcıların internet verileri kullanılarak sağlanmaktadır. Hat üzerinden herhangi bir ücretlendirme yapılmaz.

Bilgisayardan WhatsApp Web sesli araması nasıl yapılır?

WhatsApp sesli arama, masaüstü uygulamasının cihazınıza uygun sürümünü indirmeniz halinde yapılabilmektedir.

WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?

WhatsApp Web sesli arama özelliğini kullanabilmek için bazı adımları takip etmek gerekir.

WhatsApp Web üzerinden sesli arama yapmak için;

İlk önce bilgisayarınızda bir ses çıkışı ve mikrofonuzun çalışıyor durumda olması gerekir.

Ayrıca hem telefon hem de cihazının internet bağlantısının var olması gerekir.

Ayarlar kısmından mikrofona erişim izni vermiş olmanız gerekir.

Sesli arama adımları ise şu şekildedir:

WhatsApp Masaüstü sürümünü indirin. Daha sonra telefonunuz ile cihazınızı QR kodu ile senkronize edip uygulamaya giriş yapın. Uygulamada arama yapmak istediğiniz kişiyi seçip görüşmeye başlayabilirsiniz.

WhatsApp Web'de sesli arama neden olmuyor?

WhatsApp Web’de sesli arama yaparken sorun yaşıyorsanız;

Sürümün güncel olmasına dikkat edin.

Telefon ve cihazınızın internet bağlantılarını kontrol edin.

Cihazınıza indirmiş olduğunuz WhatsApp Masaüstü sürümünün cihazınıza uyumlu olup olmadığından emin olun.

Mikrofon kullanımına erişim izni verdiğinizi kontrol edin.

Ayrıca WhatsApp Web’de grup konuşmaları henüz yapılamamaktadır. Sadece birebir sesli konuşmalar yapılabilmektedir.



