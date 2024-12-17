HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. WhatsApp yazışmasını ifşa etti! Haraç çetesi esnafı tehdit etti: Telefon numarasında dikkat çeken detay

WhatsApp yazışmasını ifşa etti! Haraç çetesi esnafı tehdit etti: Telefon numarasında dikkat çeken detay

17.12.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dükkan açıp hizmet vermeye başlayan esnaf, haraç çetesinden gelen mesajla sarsıldı. Soğanlı'da köpek maması satan esnaf, WhatsApp'tan gelen tehdit mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Tehditçinin Pakistan numarasıyla yazdığı görüldü.

WhatsApp yazışmasını ifşa etti! Haraç çetesi esnafı tehdit etti: Telefon numarasında dikkat çeken detay

Bir gün müddet tanıdılar, 50 bin TL isteyip tehdit ettiler! Haraç çetesinin WhatsApp mesajları ifşa oldu.

"YARINA KADAR PARA HAZIR OLSUN"

Sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmasında Soğanlı'da köpek maması satan esnafa gelen mesajlar yer aldı. Mesajda "Yarına kadar 50 bin hazır olmuş olsun aksi takdirde başın çok ağrır" sözleriyle tehdit edildiği görüldü.

SİLAHLI GÖZDAĞI

Esnaf tehdide direnince ise "Dükkanın taranınca umarım içinde olmazsın, niyetimizi anlarsın" şeklinde bir mesaj geldi.

gng

Mesajı gönderen çete üyesinin Pakistan numarasıyla mesaj attığı görüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çete haraç
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.