WhatsApp yazışmasını ifşa etti! Haraç çetesi esnafı tehdit etti: Telefon numarasında dikkat çeken detay

Bir gün müddet tanıdılar, 50 bin TL isteyip tehdit ettiler! Haraç çetesinin WhatsApp mesajları ifşa oldu.

"YARINA KADAR PARA HAZIR OLSUN"

Sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmasında Soğanlı'da köpek maması satan esnafa gelen mesajlar yer aldı. Mesajda "Yarına kadar 50 bin hazır olmuş olsun aksi takdirde başın çok ağrır" sözleriyle tehdit edildiği görüldü.

SİLAHLI GÖZDAĞI

Esnaf tehdide direnince ise "Dükkanın taranınca umarım içinde olmazsın, niyetimizi anlarsın" şeklinde bir mesaj geldi.

Mesajı gönderen çete üyesinin Pakistan numarasıyla mesaj attığı görüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır