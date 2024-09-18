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WhatsApp yedeklenmeyen mesajları geri getirme - Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları geri gelir mi? Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları nasıl geri gelir?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
18.09.2024 16:30
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WhatsApp'ta yedeklenmeyen mesajları geri getirmek oldukça zordur çünkü mesajlar sadece yedekleme dosyalarında saklanır. Eğer mesajların kaybolduğu düşünülürse ilk olarak yerel yedekleme kontrol edilir. WhatsApp, Android telefonlarda her gün otomatik olarak yerel bir yedekleme oluşturur. Yedeklemeyi geri yüklemek için WhatsApp’ı kaldırıp yeniden yüklemek gerekir. Uygulamayı yeniden yükledikten sonra, kurulum sırasında “Geri Yükle” seçeneğini seçerek en son yerel yedeği yüklenebilir.

WhatsApp yedeklenmeyen mesajları geri getirme - Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları geri gelir mi? Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları nasıl geri gelir?

Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajlarını geri getirmek karmaşık olabilir çünkü mesajlar yalnızca yedekleme dosyalarında saklanır. Yerel yedeklemeyi geri yüklemek için WhatsApp kaldırılıp yeniden yüklenir. Kurulum sırasında "Geri Yükle" seçeneğini kullanarak son yerel yedek geri yüklenir. Bu işlem genellikle günlük yedeklemeleri içerir. Ayrıca Google Drive (Android) veya iCloud (iOS) üzerinden yapılan yedeklemeleri kontrol ederek eski mesajlara ulaşma şansı elde edilir. Üçüncü taraf veri kurtarma araçları da mevcut olabilir, ancak bunları kullanırken kişisel verilerinizi korumak için dikkatli olmalı ve araçların güvenilirliği araştırılmalıdır. Sonuç olarak, düzenli yedekleme yapma ve güvenilir araçlar kullanma son derece önemlidir.

Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları geri gelir mi?

WhatsApp yedeklenmeyen mesajları geri getirme işlemi genellikle zor ve çoğu durumda imkansızdır. WhatsApp, mesajları yedekleme dosyalarına kaydederek korur. Eğer yedekleme yapılmadıysa, mesajların geri yüklenmesi pek mümkün değildir. Ancak, Android cihazlarda WhatsApp her gün yerel bir yedek oluşturur ve bu yedekleme son birkaç günün mesajlarını geri getirme imkanı sunar. Bu yerel yedeği geri yüklemek için WhatsApp’ı kaldırıp yeniden yüklenmesi gereklidir.

iPhone kullanıcıları için böyle bir seçenek bulunmadığından, mesajların yedeği yoksa geri getirmek çok daha zor hâle gelir. Bazı üçüncü taraf veri kurtarma programları silinen mesajları kurtarabileceğini iddia eder, fakat bu araçların güvenilirliği ve başarı oranı kesin değildir. Bu nedenle, veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme yapmak en güvenli yöntemdir.

Yedekleme yapılmayan WhatsApp mesajları nasıl geri gelir?

Android cihazlarda WhatsApp, her gün otomatik olarak yerel yedekleme oluşturur. Bu yedekleme, mesajların bir kısmını kurtarmaya yardımcı olabilir. WhatsApp’ı kaldırıp yeniden yükleyerek kurulum sırasında yerel yedeği geri yüklemek mesajların geri gelmesini sağlar. Yerel yedekleme dışında, bazı veri kurtarma yazılımları ile telefon hafızasında kalan silinmiş mesajlar kurtarılabilir, ancak bu araçların başarı garantisi yoktur ve güvenlik açısından risk taşır.

WhatsApp’ta yedeklenmeyen mesajları geri getirmek genellikle zordur. Ancak, bazı durumlarda mesajları geri getirme şansı olabilir:

  1. Yerel Yedekleme (Android için): Android cihazlarda WhatsApp, günlük olarak telefonda yerel bir yedekleme oluşturur. Eğer mesajlar yakın bir zamanda silindiyse, bu yerel yedeği geri yüklemek için aşağıdaki adımlar izlenir:
  • WhatsApp kaldırılır.
  • Telefonun dosya yöneticisinde WhatsApp > Databases klasörüne gidilir ve en son yedeği bulunur.
  • WhatsApp tekrar yüklenir ve kurulum sırasında yerel yedeği geri yüklemek için "Geri Yükle" seçeneği seçilir.
    1. Telefon Veritabanı Kurtarma: Eğer yerel yedekleme de yoksa, Android cihazlarda bazı veri kurtarma programları telefonun veritabanından silinen mesajları kurtarmayı deneyebilir. Ancak, bu yöntem teknik bilgi gerektirir ve her zaman başarılı olmayabilir.
    2. Üçüncü Taraf Kurtarma Araçları: İnternette silinen WhatsApp mesajlarını kurtaran bazı yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlar, telefonunuzdaki verileri tarayarak kaybolan mesajları geri getirmeyi amaçlar. Ancak, bu tür araçlar genellikle güvenlik riski oluşturur ve başarı garantisi sunmaz.
      Yedekleme yapılmayan mesajları geri getirmek oldukça sınırlı ve güvenli olmayan seçenekler sunar. Bu sebeple düzenli yedekleme yapmak mesajları kaybetme riskini en aza indirmenin en iyi yoludur.
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whatsapp Whatsapp silinen mesajı geri yükleme
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