WhatsApp yedekleri Drive’da yer kaplamayacak

Çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının başında gelen Facebook’un platformu, önemli bir yeniliği kullanıcılara sundu. Pek çok rakibinin aksine, mesajları kendi servisleri yerine yerel depolamada (yani telefonlarda) saklayan WhatsApp, yedekleme konusunda son birkaç yıldır Google Drive’dan yardım alıyor. Android kullanıcıları dilerlerse otomatik olarak mesajlarının bu bulut servisinde saklanmasına izin veriyorlar.

Sorun, bu yöntemin hesabınızın kotasını harcamasıydı. Ancak Google-Facebook arasındaki yeni anlaşmayla bu sorun da ortadan kalkıyor. Bundan sonra yaptığınız yedeklemeler Drive kotanızdan sayılmayacak.

Buna karşın bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen yedeklemeler de servisten silinecek. 12 Kasım’a kadar bunun için süre verildi. Ayrıca 30 Ekim‘e kadar da elle yedekleme yapılması tavsiye ediliyor.

Kısacası mesajlarınızı depoluyorsanız, elle veya otomatik şekilde yılda en az bir kez yedeklemeyi açmanız gerekiyor. Aksi halde bunlar bulut hesabından silinecek.

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