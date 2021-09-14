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WhatsApp yedekleri şifreleyebileceğini duyurdu

14.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp mesajları 2016’dan beri uçtan uca şifrelenmiş olsa da, uygulama, iCloud veya Google Drive’a dayanan yedeklemeler için uçtan uca şifreleme sunmuyor. Ancak en son güncelleme ile kullanıcılar, sohbet yedekleri için uçtan uca şifrelemeyi seçebilecek.

WhatsApp yedekleri şifreleyebileceğini duyurdu

Şirkete göre kullanıcılar güncellemeyi “önümüzdeki haftalarda” bekleyebilirler. WhatsApp bir blog gönderisinde, uçtan uca şifreleme etkinleştirildiğinde, “ne WhatsApp ne de yedekleme hizmeti sağlayıcısı yedeklemeye erişemez” diye belirtti.

Yedeklemeler, “benzersiz, rastgele oluşturulmuş bir şifreleme anahtarı” ile şifrelenir. Kullanıcılar daha sonra iki seçenek arasında seçim yapabilecekler: 64 basamaklı anahtarı manuel olarak saklamak veya anahtara erişmek için kullanılabilecek bir parola belirlemek.

Bu özellik kesinlikle yedeklemeleri daha güvenli hale getirirken, akılda tutulması gereken birkaç faktör var. Birincisi, 64 haneli şifreleme anahtarını kaybetmeniz durumunda (parolayı unutursanız sıfırlayabilirsiniz) yedeğinizi geri almanın bir yolu yok.

Ayrıca uygulama kısa süre önce birden fazla cihaz için desteği duyurmasına rağmen, yalnızca birincil cihazınızda şifreli yedeklemeler oluşturabileceksiniz. WhatsApp getirdiği güncellemelerle kullanıcılarının güvenini geri kazanmaya çalışıyor diyebiliriz. Uygulamanın gizlilik ve güvenliğiyle ilgili uzun süredir tartışmalar gündemden düşmüyor. Şirket bu algıyı kırmak için daha neler deneyecek göreceğiz.

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