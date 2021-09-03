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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Çile sona eriyor!

03.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcılarının çilesi sona eriyor. Facebook çatısı altındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS'tan Android'e sohbet geçmişini aktarmak isteyenler için önemli bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu özellik ile iOS'tan Android'e WhatsApp'taki sohbet geçmişi kolayca aktarılabilecek.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Çile sona eriyor!

WhatsApp iOS ve Android kullanıcıları arasında oldukça popüler. Milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilmek adına birçok özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri de iOS'tan Android'e WhatsApp sohbet geçmişini aktarmayı amaçlayan sohbet geçmişini aktarma özelliği. Kullanıcıların büyük çilesine son verecek bu özellik, artık resmi olarak duyurulmuş durumda.

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WHATSAPP'TAN iOS'TAN ANDROID'E SOHBET GEÇMİŞİNİ AKTARMA ÖZELLİĞİ

iOS'tan Android'e WhatsApp sohbetlerini aktarmayı hedefleyen ve "Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün" başlığıyla tanıtılan bu özellik ile birlikte iOS tarafındaki WhatsApp kullanıcıları, geçmişteki sohbetleri aktarmak istediğinde artık çok kolay ve eksiksiz bir şekilde sohbetlerini Android telefonuna aktarabilecek. Böylece telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmak mümkün olacak.

WhatsApp-sohbet-aktarma

WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliği WhatsApp'ın resmi açıklamasına göre, sesli mesajları, fotoğrafları ve videoları kapsayacak.

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iOS'TAN ANDROID'E AKTARMA NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
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