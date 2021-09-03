WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Çile sona eriyor!

WhatsApp iOS ve Android kullanıcıları arasında oldukça popüler. Milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilmek adına birçok özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri de iOS'tan Android'e WhatsApp sohbet geçmişini aktarmayı amaçlayan sohbet geçmişini aktarma özelliği. Kullanıcıların büyük çilesine son verecek bu özellik, artık resmi olarak duyurulmuş durumda.

WHATSAPP'TAN iOS'TAN ANDROID'E SOHBET GEÇMİŞİNİ AKTARMA ÖZELLİĞİ

iOS'tan Android'e WhatsApp sohbetlerini aktarmayı hedefleyen ve "Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün" başlığıyla tanıtılan bu özellik ile birlikte iOS tarafındaki WhatsApp kullanıcıları, geçmişteki sohbetleri aktarmak istediğinde artık çok kolay ve eksiksiz bir şekilde sohbetlerini Android telefonuna aktarabilecek. Böylece telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmak mümkün olacak.

WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliği WhatsApp'ın resmi açıklamasına göre, sesli mesajları, fotoğrafları ve videoları kapsayacak.

iOS'TAN ANDROID'E AKTARMA NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecek.

