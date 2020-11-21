WhatsApp yeni özellikler ile yakında karşımıza çıkacak

WhatsApp kısa süre önce hem iOS hem de Android için Beta kanalında yeni özellikleri test etmeye başladı. Bunlar arasında yeni gelişmiş sohbet duvar kağıdı seçenekleri, Arşivlenen Sohbetler’in yerini alacak olan Daha Sonra Oku, fotoğrafları ve videoları göndermeden önce sessize alma özelliği bulunuyor.

WhatsApp, sohbetlerde duvar kağıtlarını ayarlarken ve değiştirirken daha fazla kontrol test ediyor. İlk olarak, duvar kağıtlarını tüm sohbetler yerine her sohbete ayrı ayrı ayarlama yeteneği ekliyor. Duvar kağıdının opaklığı artık ayarlanabilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz 32 yeni parlak temalı duvar kağıdı ve 29 yeni koyu temalı duvar kağıdı yer alıyor.

WhatsApp’taki Arşivlenmiş özelliği görünüşe göre “Daha Sonra Oku” adlı bir ekranla değiştiriliyor. Bu özellik, WhatsApp’ın yayınlamayı planladığı yeni bir Tatil Modu içerecektir. Daha Sonra Oku hücresi her zaman sohbetlerin en üstünde görünür gibi görünecek.

Daha Sonra Oku’nun düzenleme bölümünde, arşivden çıkarmak için sohbetleri hızlı bir şekilde çoklu seçebilir ve “Arşiv Ayarlarını Düzenle” sayfasında, tatil modunu açıp kapatabilecek.