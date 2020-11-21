HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp yeni özellikler ile yakında karşımıza çıkacak

WhatsApp yeni özellikler ile yakında karşımıza çıkacak

21.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WhatsApp yeni özellikler ile yakında karşımıza çıkacak

WhatsApp yeni özellikler için çalışmalarına start verdi. Son beta sürümünde uygulamaya yepyeni özellikler ekleniyor. İşte detaylar.

WhatsApp kısa süre önce hem iOS hem de Android için Beta kanalında yeni özellikleri test etmeye başladı. Bunlar arasında yeni gelişmiş sohbet duvar kağıdı seçenekleri, Arşivlenen Sohbetler’in yerini alacak olan Daha Sonra Oku, fotoğrafları ve videoları göndermeden önce sessize alma özelliği bulunuyor.

WhatsApp, sohbetlerde duvar kağıtlarını ayarlarken ve değiştirirken daha fazla kontrol test ediyor. İlk olarak, duvar kağıtlarını tüm sohbetler yerine her sohbete ayrı ayrı ayarlama yeteneği ekliyor. Duvar kağıdının opaklığı artık ayarlanabilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz 32 yeni parlak temalı duvar kağıdı ve 29 yeni koyu temalı duvar kağıdı yer alıyor.

3 (1)

WhatsApp’taki Arşivlenmiş özelliği görünüşe göre “Daha Sonra Oku” adlı bir ekranla değiştiriliyor. Bu özellik, WhatsApp’ın yayınlamayı planladığı yeni bir Tatil Modu içerecektir. Daha Sonra Oku hücresi her zaman sohbetlerin en üstünde görünür gibi görünecek.

Daha Sonra Oku’nun düzenleme bölümünde, arşivden çıkarmak için sohbetleri hızlı bir şekilde çoklu seçebilir ve “Arşiv Ayarlarını Düzenle” sayfasında, tatil modunu açıp kapatabilecek.

3 (2)

Son olarak, WhatsApp video gönderirken yeni bir seçenek ekliyor. Bu videoyu sessize alma yeteneği olacak.

Paylaştığımız özelliklerin tümü Beta’da hala test edililiyor. bB nedenle kararlı sürümün herkese sunulması biraz zaman alabilir. Muhtemelen 2020 yılında artık yenilik sunulmayacak ve tüm yenilikler 2021’in ilk çeyreğine saklanacak.

PS5 Xbox Series X’ten daha iyi performansa sahip!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Oppo X 2021 BOE imzasıyla geliyorOppo X 2021 BOE imzasıyla geliyor
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında flaş gelişme: Resmi başvuru yapıldı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme: Resmi başvuru yapıldı

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

İki perakende devi iflas etti

İki perakende devi iflas etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

POCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktı

POCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktı

Zengin özellikleri ile rakiplerine göz dağı veriyor

Zengin özellikleri ile rakiplerine göz dağı veriyor

Redmi Note 9 için tarih verildi

Redmi Note 9 için tarih verildi

Oppo X 2021 BOE imzasıyla geliyor

Oppo X 2021 BOE imzasıyla geliyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.