WhatsApp yeni özelliklerini sundu: İfadeler artık WhatsApp'ta!

WhatsApp yeni özellikler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz ay bir mesaja emoji ile tepki vermeyi sağlayan İfadeler özelliğinin yanı sıra 2 GB'a kadar olan dosyaları paylaşma özelliğini duyurmuştu. WhatsApp'ın arkasındaki şirket olan Meta, geçen ay bu özelliklerin "yakında" geleceğini söylemişti. WhatsApp, şimdi bu özellikleri sunuyor.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİKLER: İFADELER, 2GB DOSYA PAYLAŞIMI, 512 KİŞİLİK GRUPLAR...

İfadeler, 2GB Dosya Paylaşımı, 512 Kişilik Gruplar özelliklerini sunan şirket açıklamasında "Emoji ifadelerinin artık uygulamanın en son sürümünde mevcut olduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. İfadeler eğlenceli ve hızlıdır, aynı zamanda gruplardaki aşırı yükü de azaltır. Gelecekte daha da geniş bir ifade yelpazesi ekleyerek ifadeleri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, artık WhatsApp'tan boyutu 2 GB'a kadar olan dosyaların uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunmuş olarak tek seferde gönderilebileceğini kaydetti. Daha önce limit ise 100 MB idi.

WhatsApp ayrıca, "Yükleme veya indirme sırasında aktarma işleminizin ne kadar süreceğini size bildirmek için bir sayaç görüntüleyeceğiz." dedi.

Bir gruba 512 kişi ekleme özelliğini ise aşamalı olarak kullanıma sunduklarını söyledi.

