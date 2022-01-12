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  4. WhatsApp yine "ses" getirecek: Yeni özelliği ortaya çıktı! Artık kapatılmasına son

WhatsApp yine "ses" getirecek: Yeni özelliği ortaya çıktı! Artık kapatılmasına son

12.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ses getirecek yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp, sesli mesaj dinleyen kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...

WhatsApp yine "ses" getirecek: Yeni özelliği ortaya çıktı! Artık kapatılmasına son

WhatsApp dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Meta çatısı altındaki şirket, gün geçtikçe yeni özellikler de kazanıyor. WhatsApp, son zamanlarda ise sesli mesajlar için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden birini ise halihazırda bazı beta kullanıcıları test ediyor.

WHATSAPP'IN YENİ SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ GÖRÜNDÜ

WhatsApp'ın yeni sesli mesaj özelliği, "yazamıyorum sesli mesaj at" deyip de iletişimi sesli mesaj yoluyla sağlamak isteyenlerin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü bu özellik sayesinde bir sesli mesajı dinlemeye başladığınızda ve sohbet listenize geri döndüğünüzde sesli mesajı dinlemeye devam edebileceksiniz. Yani sohbetten çıktığınızda veya farklı bir sohbeti açtığınızda dinlediğiniz sesli mesaj kapatılmayacak.

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WhatsApp yeni özellik

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WHATSAPP TEST EDİYOR

WABetaInfo'nun aktardığına göre; bu özellik bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. Gelecekteki bir güncelleme ile özelliğin herkes tarafından kullanılabilir olması bekleniyor.

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