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Whatsapp'in rakiplerine akın

13.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Whatsapp'in rakiplerine akın

Whatsapp'in kullanıcılarını veri paylaşımını kabul etmeye zorlamasının ardından diğer mesajlaşma hizmetlerine akın yaşanıyor.

Telegram, 3 günde 25 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıkladı.Whatsapp'in kullanıcılarını veri paylaşımını kabul etmeye zorlamasının ardından diğer mesajlaşma hizmetlerine akın yaşanıyor.

Whatsapp'in kullanım koşullarını değiştirmesi ve kullanıcılarını Facebook ile veri paylaşımını kabul etmeye zorlaması nedeniyle rakip mesajlaşma platformlarına akın sürüyor.

Telegram'ın kurucusu ve başkanı Pawel Durow, Ocak ayının ilk haftasında aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını belirterek "Bunun ardından büyüme devam etti. Sadece son 72 saatte dünyanın dört bir yanından 25 milyon yeni kullanıcı Telegram'a geçti. Yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Ortadoğu ve Afrika'dan" açıklamasını yaptı.

Durow, geçen yıl günde ortalama 1,5 milyon yeni kullanıcının Telegram'a kaydolduğuna işaret ederek şu an yeni kullanıcı sayısında büyük bir patlama yaşandığını belirtti. 2013 yılında Pavel ve Nikolai Durow kardeşler tarafından Rusya'da kurulan Telegram, resmi makamlarla işbirliğine ve şifre kod anahtarlarını paylaşmaya yanaşmadığı için Rusya'da yasaklı durumda.

Signal'e geçişlerde patlama

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçen hafta Perşembe günü Twitter'dan attığı "Signal kullanın" mesajının ardından mesajlaşma platformu Signal'de de yeni kullanıcı sayısında patlama yaşandı. Günlük yeni kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaşırken sadece Pazar günü yaklaşık 810 bin kişinin Signal'e kaydolduğu bildirildi. Ücretsiz uygulama, şifreli mesajlaşma özelliği ve daha güvenli görülmesi nedeniyle daha çok insan hakları aktivistleri ve gazeteciler tarafından kullanılıyordu.

İsviçre merkezli ücretli bir hizmet olan Threema da geçen Cuma gününden bu yana uygulamayı indirenlerin sayısının birkaç kat arttığını bildirdi. Threema'nın sözcüsü, Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki internet uygulama mağazalarında en çok indirilen ücretli uygulamalar listesinde ilk sıraya yerleştiklerini kaydetti.

İki milyarı aşan kullanıcısıyla mesajlaşma platformları arasında zirvede yer alan Whatsapp'i 1,3 milyar kullanıcıyla Facebook-Messenger ve 1,1 milyar kullanıcısıyla Çin merkezli WeChat izliyor.

AB dışındaki ülkelerdeki Whatsapp kullanıcılarının, platformu kullanmaya devam edebilmeleri için 8 Şubat'a kadar yeni kullanım koşullarını onaylamaları gerekiyor. Yeni koşullar, AB ülkelerinde geçerli veri güvenliği yasası uyarınca bu ülkelerde uygulanamıyor. Whatsapp diğer ülkelerde ise kullanıcılara ait konum ve telefon numarası gibi verileri kardeş şirket Facebook ve alt birimleriyle paylaşabilecek.

dpa/AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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