HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WhatsApp'tan geri adım

WhatsApp'tan geri adım

16.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WhatsApp'tan geri adım

WhatsApp kullanıcılarını Facebook ile veri paylaşımına zorlayan gizlilik sözleşmesindeki yeni düzenlemenin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı.

Şirket sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesabını bu tarihe kadar silmeyecek.ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan veri paylaşma zorunluluğu konusunda yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtildi. Yapılacak değişikliklerin daya iyi anlatılabilmesi için bu tarihin 15 Mayıs’a ertelendiği aktarıldı.

Kullanıcılar alternatiflere yöneliyor

WhatsApp’ın geçen haftalarda kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitme ve veri paylaşım zorunluluğu kararı, kullanıcıların tepkisini çekmişti. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına alternatif arayışı içerisine girerek Telegram ve Signal gibi uygulamaları indirmeye başladı. Telegram'ın kurucusu ve başkanı Pawel Durow, Ocak ayının ilk haftasında aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını belirterek "Bunun ardından büyüme devam etti. Sadece son 72 saatte dünyanın dört bir yanından 25 milyon yeni kullanıcı Telegram'a geçti. Yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Ortadoğu ve Afrika'dan" açıklamasını yaptı.

Daha fazlasını okumak için: WhatsApp'ı silelim mi, silmeyelim mi?

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçen hafta Perşembe günü Twitter'dan attığı "Signal kullanın" mesajının ardından mesajlaşma platformu Signal'de de yeni kullanıcı sayısında patlama yaşandı. Günlük yeni kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaşırken sadece Pazar günü yaklaşık 810 bin kişinin Signal'e kaydolduğu bildirildi. Ücretsiz uygulama, şifreli mesajlaşma özelliği ve daha güvenli görülmesi nedeniyle daha çok insan hakları aktivistleri ve gazeteciler tarafından kullanılıyordu.

Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Dha,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupMacron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Türkiye'nin koronavirüs aşı programı dünya gündeminde

Türkiye'nin aşı programı dünya gündeminde

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

ABD Adalet Bakanlığı'ndan YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

ABD Adalet Bakanlığı'ndan YPG itirafı

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama: 200'den fazla şüpheli tespit edildi

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.