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WhatsApp’tan Gizlilik İlkesi Güncellemesinde Geri Adım

21.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu’nun incelemesinin ardından WhatsApp, kulanıcılara zorunlu tuttuğu gizlilik politikası güncellemesi kapsamından Türkiye’yi çıkardı

WhatsApp’tan Gizlilik İlkesi Güncellemesinde Geri Adım

Facebook’un sahibi olduğu ve 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın veri paylaşımını içeren tartışmalı güncellemesi Türkiye’ye uygulanmayacak.

Konuyla ilgili açıklama Rekabet Kurumu tarafından yapıldı. Açıklamada, WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğinin kuruma iletildiği kaydedildi.

Açıklamada WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından bu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı ve inceleme başlattığı hatırlatıldı.

Whatsapp’ın gizlilik politikasını 8 Şubat’tan itibaren değiştireceğini ve bunu kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıklaması kullanıcılar arasında tepkilere neden olmuştu.

Bu değişiklik kullanıcılara WhatsApp tarafından geçen yıl Aralık ayında gönderilen bir mesajla açıklanmış ve Facebook uygulamasıyla bazı kullanıcı bilgilerini paylaşma hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.

Whatsapp’ın gizlilik politikasındaki bu güncellemeye tepki gösteren birçok kullanıcı Telegram ya da Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına kaymıştı.

Daha sonra WhatsApp tarafından yapılan açıklamada yeni gizlilik politikasının küresel düzeyde Şubat yerinde Mayıs ayında başlatılacağı bildirilmişti. Açıklamada güncellemenin kişisel mesajlaşmaları etkilemediği, bu yazışmaların uçtan uca korunmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Açıklamada, ‘‘Bu güncelleme Facebook ile bilgi paylaşma yetkimizi genişletmiyor’’ denilmişti.

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