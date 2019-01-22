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WhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

AYDIN'da 17 yaşındaki Veysel A., babasına ait pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Gencin intihar etmeden kısa bir süre önce WhatsApp grubundan, 'Evet beyler buraya kadarmış.

WhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da 17 yaşındaki Veysel A., babasına ait pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Gencin intihar etmeden kısa bir süre önce WhatsApp grubundan, 'Evet beyler buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Kendimi vuruyorum' paylaşımında bulunduğu belirlendi.
Efeler'in kırsal Serçeköy Mahallesi'nde görevli bekçi, bugün sabah saatlerinde, boş bir arazide bir kişinin yanında pompalı tüfekle kanlar içinde yerde yattığını görüp, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan çalışmayla jandarma, ölen kişinin dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Veysel A. olduğunu belirledi. Çenesinin altına dayadığı babasına ait pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen Veysel A.'nın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan, Veysel A.'nın dün saat 16.45 sıralarında, WhatsApp grubundan, 'Evet beyler buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Kendimi vuruyorum' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, Veysel A.'nın intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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WhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar ettiWhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar etti

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