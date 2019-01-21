WhatsApp'tan mesaj yönlendirme sayısına sınırlama

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla tüm üyelerini tek bir mesajı 5 defaya kadar iletebilmekle sınırlandırıyor.

BBC'nin haberine göre, yaşanan linç olaylarında mesaj grupları üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle 6 ay önce Hindistan'da başlatılan sınırlama artık dünyanın diğer yerlerinde de uygulanacak.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte uygulamanın kurallarıyla ilgili güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, platformda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bir mesajın 5'ten fazla kez yönlendirilemeyeceğini duyurdu.

WhatsApp sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vermeye ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesine yönelik yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez iletebilmesine izin veriliyordu.