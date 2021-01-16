Whatsapp’tan Tartışmalı Gizlilik Politikası Değişikliğine Erteleme

Facebook’un sahibi olduğu ve iki milyardan fazla kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasında yapacağı değişikliği üç ay erteleme kararı aldı.

WhatsApp, Cuma günü yaptığı açıklamada yeni gizlilik politikasını Şubat yerinde Mayıs ayında başlatacağını bildirdi. Açıklamada politikadaki güncellemenin kullanıcıların iş yerleriyle mesajlaşmasına olanak sağlama amacını taşıdığı, güncellemenin kişisel mesajlaşmaları etkilemediği, bu yazışmaların uçtan uca korunmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, ‘‘Bu güncelleme Facebook ile bilgi paylaşma yetkimizi genişletmiyor’’ denildi.

Açıklamada ‘‘Günümüzde herkes WhatsApp aracılığıyla alışveriş yapmıyor olsa da biz gelecekte daha çok insanın bunu yapacağını sanıyoruz ve insanların bu hizmetlerin farkında olması önemli. ‘‘Biz herkesin kiminle konuştuğunu ya da mesajlaştığını kayıt altına almıyoruz. Ayrıca yer paylaşımlarınızı görmüyoruz ve rehberinizi Facebook ile paylaşmıyoruz’’ denildi.