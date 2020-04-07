HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WhatsApp'ten mesaj paylaşmak zorlaşıyor

WhatsApp'ten mesaj paylaşmak zorlaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

WhatsApp, koronavirüs salgını döneminde yoğunlaşan yalan ve manipülatif haberlerin paylaşılmasının önüne geçmek üzere yeni önlemler açıkladı.

WhatsApp'ten mesaj paylaşmak zorlaşıyor

Mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, koronavirüs salgınıyla ilgili yalan ve manipülatif haberlerin yayılmasını önlemek için paylaşımları kısıtlama kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, artık alınan mesajların sadece tek bir kişiye yönlendirilebileceği bildirildi. Şimdiye kadar bir mesajın aynı anda beş kişiye birden gönderilebilmesi mümkündü.

Facebook'a ait olan WhatsApp'te yazılan mesajlar, uçtan uca şifreleme özelliği nedeniyle şirket tarafından kontrol edilemiyor. Metnin içeriği, sadece yazarı ve gönderilen kişi tarafından görülebiliyor. Şirket, bu nedenle yalan haberlere doğrudan müdahale edemediklerini, genel olarak mesajların paylaşılmasını güçleştirme yolunu seçtiklerini bildirdi.

Şirket, yalan haberle mücadele kapsamında ilk adımları geçen yıl atmaya başlamış, sık paylaşılan mesajların tespiti ve mesajın gönderilebildiği kişi sayısının beş ile sınırlanması gibi önlemler alınmıştı.

dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Japonya’da 7 bölgede daha OHAL ilan edildiJaponya’da 7 bölgede daha OHAL ilan edildi
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Japonya, salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Japonya, salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Peş peşe kötü haberler! İspanya'da ölü sayısı 13 bin 798'e ulaştı, İran'da 11 vekil koronavirüse yakalandı

Peş peşe kötü haberler geliyor!

Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Japonya’da koronavirüs nedeniyle 7 bölgede daha OHAL ilan edildi

Japonya’da 7 bölgede daha OHAL ilan edildi

İki ülke arasındaki uçak krizi yeniden alevlendi

İki ülke arasındaki uçak krizi yeniden alevlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.