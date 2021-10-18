Whelan'ın ABD'ye İade Davası 8 Kasım'da Görülecek

Casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya’da tutuklu bulunan eski Amerikan Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın ABD’ye gönderilmesi talebiyle ilgili olarak mahkeme 8 Kasım’da bir duruşma yapacak.

Avukat Olga Karlova, ABD’nin Whelan’ın ülkesine gönderilmesine ilişkin talebini Rusya’nın Novgorod şehrindeki mahkemenin 8 Kasım’da görüşeceğini söyledi.

ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportlarına sahip Paul Whelan geçtiğimiz yıl Moskova’da otel odasına yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Whelan hakkındaki casusluk suçlamalarını reddediyor. Ancak mahkeme Whelan’ı Haziran ayında yapılan duruşmada casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

