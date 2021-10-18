HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Whelan'ın ABD'ye İade Davası 8 Kasım'da Görülecek

Whelan'ın ABD'ye İade Davası 8 Kasım'da Görülecek

18.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya’da tutuklu bulunan eski Amerikan Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın ABD’ye gönderilmesi talebiyle ilgili olarak mahkeme 8 Kasım’da bir duruşma yapacak

Casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya’da tutuklu bulunan eski Amerikan Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın ABD’ye gönderilmesi talebiyle ilgili olarak mahkeme 8 Kasım’da bir duruşma yapacak.

Avukat Olga Karlova, ABD’nin Whelan’ın ülkesine gönderilmesine ilişkin talebini Rusya’nın Novgorod şehrindeki mahkemenin 8 Kasım’da görüşeceğini söyledi.

ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportlarına sahip Paul Whelan geçtiğimiz yıl Moskova’da otel odasına yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Whelan hakkındaki casusluk suçlamalarını reddediyor. Ancak mahkeme Whelan’ı Haziran ayında yapılan duruşmada casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haberEvlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber
Kim olduğu merak ediliyordu! 'Ünlü kadın yazar' 3 erkek çıktıKim olduğu merak ediliyordu! 'Ünlü kadın yazar' 3 erkek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.