Whelan'ın ABD'ye İadesi Bir Kez Daha Reddedildi

Eski Amerika Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın ABD’ye iade talebi bugün görülen duruşmada reddedildi. Ancak casusluk iddiasıyla Rusya’da tutuklu bulunan Whelan’ın iade için olası tüm yolları denemeyi sürdüreceği belirtildi.

Hakkında 16 yıl hapis cezası kararı bulunan Whelan’ın ABD’ye iadesini görüşen mahkeme söz konusu talebi reddetti. Washington yönetimi de Paul Whelan’ın ABD’ye iade edilmesini istiyordu.

Daha önce yerel mahkemenin verdiği iadeye yönelik red kararını temyiz mahkemesi de bugün yapılan duruşmada onadı. Whelan’ın avukatı hali hazırda ABD ve Rusya arasında Whelan’ın iadesine yönelik herhangi bir görüşme olmadığını söyledi. Avukat, Whelan’ın iadesi için olası tüm kanalların deneneceğini belirtti. Rusya ve Washington’un karşılıklı anlaşması durumunda Whelan’ın ABD’ye iade edilebileceği ifade ediliyor.

ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportu taşıyan Whelan, Moskova’da bir otelde gözaltına alınmıştı. Paul Whelan hakkındaki tüm casusluk iddialarını reddediyor.

