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Whirlpool, İngiltere'de yarım milyon Hotpoint ve Indesit çamaşır makinesini geri çağırdı

17.12.2019 18:43 | Son Güncelleme

Amerikan beyaz eşya üreticisi Whirlpool, kapak kilidi sisteminin aşırı ısınma sonucu yangın çıkarma riski nedeniyle Hotpoint ve Indesit marka 500 binden fazla çamaşır makinesini geri çağırma kararı aldı.

Whirlpool, İngiltere'de yarım milyon Hotpoint ve Indesit çamaşır makinesini geri çağırdı

Amerikan beyaz eşya üreticisi Whirlpool, yangın çıkarma riski nedeniyle İngiltere'de Hotpoint ve Indesit marka 500 binden fazla çamaşır makinesini geri çağırma kararı aldı.

Makinenin yangın riski, kapak kilidi sisteminin aşırı ısınmasından kaynaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, arızanın Ekim 2014'ten sonra satılan makinelerin yüzde 20'sini kapsadığı belirtildi.

'79 yangın**a neden oldu**'

Açıklamada, şirketin teknik ekipleri tarafından tespit edilen hatanın şimdiye kadar 79 yangına neden olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte bu yangınların hiçbirinin ağır hasar ya da ciddi yaralanmaya yol açmadığı ifade edildi.

indesit

Şirketin açıklamasına göre arızalı makineler tamir edilecek ya da değiştirilecek.

Whirlpool daha önce de yine yangın çıkarma tehlikesi nedeniyle İngiltere'de 11 yıldan beri piyasada olan çamaşır kurutma makinelerini geri çağırmıştı.

Şirket bu kararı dört yıl sonra düzenleyici kurumun müdahalesiyle almıştı.

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